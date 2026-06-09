Посол Латвии в ООН: Россия отказывается признать провалы и продолжает убивать мирных жителей
На заседании Совета безопасности ООН латвийский посол Санита Павлюта‑Десландес обвинила Россию в эскалации войны и массовых ударах по мирным жителям Украины. Она заявила, что Москва отказывается признавать провалы и остается главным препятствием на пути к миру.
Россия отказывается признать неудачи в начатой ею же войне, подчеркнула посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу поддержания мира и безопасности в Украине. Она подчеркнула, что внимание СБ ООН должно быть обращено на войну России против жителей Украины. Посол напомнила, что 1 и 2 июня Россия осуществила воздушную атаку, в которой были использованы 656 дронов и 73 ракеты.
Павлюта-Десландес отметила, что в результате атак были убиты 23 мирных жителя, а ранения получили 145 человек. Также она упомянула, что только в Киеве повреждены 11 образовательных и пять медицинских учреждений. Она указала, что в ночь на воскресенье российский дрон попал в центральное хранилище отработанного ядерного топлива Украины в Чернобыле, и от опасной катастрофы отделяли несколько сотен метров.
"Доказательства неопровержимы. Каждая проверенная статистика и каждый доклад ООН свидетельствуют о дальнейшей эскалации российских атак против мирных жителей Украины", - заявила на заседании посол Латвии в ООН.
Она отметила, что в первом квартале года в Украине произошло 190 атак на учреждения здравоохранения, включая родильные дома, а более 200 образовательных учреждений были повреждены или уничтожены. Павлюта-Десландес обратила внимание на то, что число пострадавших детей выросло на 49%.
По словам посла, предварительные отчеты свидетельствуют, что май этого года стал для жителей Украины "самым смертоносным месяцем" с апреля 2022 года. Павлюта-Десландес подчеркнула, что среди так называемых "легитимных целей" России были "скорбящие семьи, участвовавшие в похоронах в Сумах".
"Мы созываем заседание за заседанием, пытаясь вразумить постоянного члена Совета Безопасности ООН. И каждый раз мы озвучиваем одно и то же суровое послание - Россия, прекрати убивать мирных жителей и гуманитарных работников. Прекрати свою агрессивную войну", - заявила Павлюта-Десландес.
Она подчеркнула, что Россия продолжает отрицать реальность и отказывается признать неудачу в начатой ею же войне, одновременно все больше незаконно вербуя людей из стран Африки, американского континента и Азии, манипулируя ими и оказывая на них давление. Россия не способна поддерживать вербовку на уровне, достаточном для компенсации своих потерь.
Павлюта-Десландес также коснулась военной экономики России, которая, по ее мнению, системно деградирует: инфляция не отражается в достаточной мере, приближается банковский кризис, а дефицит бюджета в настоящее время достигает 150% от того, что Министерство финансов России прогнозировало на этот год. "Для России ситуация будет только ухудшаться. Украина становится сильнее. И у нее есть инновационное преимущество. Украина стала опорой безопасности для Европы и партнеров в регионе Персидского залива. Украина добивается успехов в освобождении территории", - отметила посол, риторически задав вопрос, когда Россия поймет, что ее война ни к чему не ведет.
Посол Латвии в ООН сказала, что никто не желает мира больше, чем Украина. В последние дни президент Украины Владимир Зеленский публично и официально неоднократно призывал к переговорам и перемирию, в то время как Владимир Путин высмеял и отверг его письмо.
По мнению Павлюты-Десландес, это еще раз публично подтверждает, что Россия не хочет говорить и не хочет ни перемирия, ни мира. По ее мнению, Россия является единственным препятствием на пути к миру.