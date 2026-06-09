Посол Латвии в ООН: Россия отказывается признать провалы и продолжает убивать мирных жителей

Павлюта-Десландес также коснулась военной экономики России, которая, по ее мнению, системно деградирует: инфляция не отражается в достаточной мере, приближается банковский кризис, а дефицит бюджета в настоящее время достигает 150% от того, что Министерство финансов России прогнозировало на этот год. "Для России ситуация будет только ухудшаться. Украина становится сильнее. И у нее есть инновационное преимущество. Украина стала опорой безопасности для Европы и партнеров в регионе Персидского залива. Украина добивается успехов в освобождении территории", - отметила посол, риторически задав вопрос, когда Россия поймет, что ее война ни к чему не ведет.