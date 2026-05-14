Сегодня Латвия поборется за финал: Atvara выступит во втором полуфинале "Евровидения"
Фото: Karl Schoendorfer/Shutterstock/ Vida Press
Atvara выступит во втором полуфинале "Евровидения".
В мире

Сегодня Латвия поборется за финал: Atvara выступит во втором полуфинале "Евровидения"

Отдел информации

Otkrito.lv

14 мая в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», в котором за выход в большой финал будут бороться еще 15 стран. Среди участников — и представительница Латвии Atvara с песней «Ēnā».

70-й конкурс «Евровидение» в этом году принимает Австрия — право на проведение страна получила после победы JJ в 2025 году. Шоу проходит в венском комплексе Wiener Stadthalle. Второй полуфинал начнется в 22:00 по латвийскому времени, а в финал смогут пройти только десять участников из 15-ти.

Порядок выступлений второго полуфинала выглядит так:

  1. Болгария — DARA — «Bangaranga»
  2. Азербайджан — JIVA — «Just Go»
  3. Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»
  4. Люксембург — Eva Marija — «Mother Nature»
  5. Чехия — Daniel Žižka — «Crossroads»
  6. Армения — Simón — «Paloma Rumba»
  7. Швейцария — Veronica Fusaro — «Alice»
  8. Кипр — Antigoni — «Jalla»
  9. Латвия — Atvara — «Ēnā»
  10. Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før vi går hjem»
  11. Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»
  12. Украина — Leléka — «Ridnym»
  13. Албания — Alis — «Nân»
  14. Мальта — Aidan — «Bella»
  15. Норвегия — Jonas Lovv — «Ya Ya Ya».

Кроме конкурсных выступлений, во время шоу также появятся представители Франции, Австрии и Великобритании, которые уже автоматически проходят в финал как страна-хозяйка и представители «Большой пятерки».

Латвию в этом году представляет певица Atvara, победившая в национальном отборе Supernova 2026. Ее конкурсная песня «Ēnā» уже привлекла внимание поклонников конкурса благодаря атмосферному номеру и необычной сценической постановке.

Темы

УкраинаЛатвияАвстралияАзербайджанАрменияНорвегияШвейцарияЧехияРумынияАвстрияДанияКипрБолгарияSupernovaЛюксембургАлбанияМальтаЕвровидение-2026

Другие сейчас читают