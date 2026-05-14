Сегодня Латвия поборется за финал: Atvara выступит во втором полуфинале "Евровидения"

70-й конкурс «Евровидение» в этом году принимает Австрия — право на проведение страна получила после победы JJ в 2025 году. Шоу проходит в венском комплексе Wiener Stadthalle. Второй полуфинал начнется в 22:00 по латвийскому времени, а в финал смогут пройти только десять участников из 15-ти.