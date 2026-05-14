Сегодня Латвия поборется за финал: Atvara выступит во втором полуфинале "Евровидения"
14 мая в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», в котором за выход в большой финал будут бороться еще 15 стран. Среди участников — и представительница Латвии Atvara с песней «Ēnā».
70-й конкурс «Евровидение» в этом году принимает Австрия — право на проведение страна получила после победы JJ в 2025 году. Шоу проходит в венском комплексе Wiener Stadthalle. Второй полуфинал начнется в 22:00 по латвийскому времени, а в финал смогут пройти только десять участников из 15-ти.
Порядок выступлений второго полуфинала выглядит так:
- Болгария — DARA — «Bangaranga»
- Азербайджан — JIVA — «Just Go»
- Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»
- Люксембург — Eva Marija — «Mother Nature»
- Чехия — Daniel Žižka — «Crossroads»
- Армения — Simón — «Paloma Rumba»
- Швейцария — Veronica Fusaro — «Alice»
- Кипр — Antigoni — «Jalla»
- Латвия — Atvara — «Ēnā»
- Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før vi går hjem»
- Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»
- Украина — Leléka — «Ridnym»
- Албания — Alis — «Nân»
- Мальта — Aidan — «Bella»
- Норвегия — Jonas Lovv — «Ya Ya Ya».
Кроме конкурсных выступлений, во время шоу также появятся представители Франции, Австрии и Великобритании, которые уже автоматически проходят в финал как страна-хозяйка и представители «Большой пятерки».
Латвию в этом году представляет певица Atvara, победившая в национальном отборе Supernova 2026. Ее конкурсная песня «Ēnā» уже привлекла внимание поклонников конкурса благодаря атмосферному номеру и необычной сценической постановке.