Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
Телец
Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
Близнецы
Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Рак
Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.
Лев
Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешней она будет. Какая разница как вы что-то делаете, главное - результат.
Дева
Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
Весы
Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом - улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
Скорпион
Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
Стрелец
День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи - в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми - у них сегодня может сложиться неверное о вас представление.
Козерог
Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае, они вас со свету сживут.
Водолей
Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
Рыбы
Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.