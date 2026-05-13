Мать узнала о гибели сына по ночному звонку соседа: в Балви пожар унес жизнь мужчины
В квартире жителя Балви начался пожар на площади 20 квадратных метров. Из здания успели эвакуироваться трое соседей, однако сам хозяин квартиры погиб в задымленном помещении.
На месте активно работали оперативные службы, чтобы потушить загоревшуюся квартиру. Когда начался пожар, в помещении находился сын Виргинии — Юрис. Женщину среди ночи разбудил телефонный звонок соседа, который сообщил о происходящем весьма своеобразным образом, сообщает «Degpunktā».
По ругани соседа Виргиния поняла, что с сыном случилось что-то плохое, и сразу поспешила на место. Увиденное ее потрясло: медики, полиция, пожарные, а рядом — на траве у вынесенного из квартиры сгоревшего дивана — лежал ее Юрис.
«Он не сгорел. Только дым — он был закопченный, коричневый. Он не горел», — рассказала Виргиния.
48-летний мужчина был глухонемым инвалидом второй группы. В этом доме он прожил почти шесть лет. Виргинии больно вспоминать, как сына нашли после пожара, однако в памяти у нее лучше всего останется их последняя встреча. Это было накануне вечером: Виргиния привезла сыну еду, а Юрис в это время складывал дрова.
Женщина рассказывает, что в тот вечер Юрис отдыхал в квартире вместе с другом. Возможно, оба выпивали, поскольку у ее сына была склонность к употреблению алкоголя и курению. Что именно стало причиной пожара, пока не ясно, однако следователи полиции не считают, что речь могла идти об умышленном поджоге.