Букмекеры не верят в Латвию: пройдет ли Atvara в финал "Евровидения"?

Согласно официальному порядку выступлений, Латвия выйдет на сцену под девятым номером. Перед ней выступят представители Кипра, а после латвийского номера на сцену выйдет Дания. Во втором полуфинале также участвуют Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия. Франция, Австрия и Великобритания тоже появятся в шоу, но они уже автоматически прошли в финал и в полуфинале не соревнуются.