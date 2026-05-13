Букмекеры не верят в Латвию: пройдет ли Atvara в финал "Евровидения"?
В четверг, 14 мая, в Вене пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026». За выход в финал будут бороться 15 стран, среди них и Латвия, которую представляет Atvara с песней «Ēnā».
Согласно официальному порядку выступлений, Латвия выйдет на сцену под девятым номером. Перед ней выступят представители Кипра, а после латвийского номера на сцену выйдет Дания. Во втором полуфинале также участвуют Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия. Франция, Австрия и Великобритания тоже появятся в шоу, но они уже автоматически прошли в финал и в полуфинале не соревнуются.
По правилам полуфинала, из 15 конкурсантов в финал пройдут только 10. Именно здесь для Латвии ситуация пока выглядит напряженной: по данным Eurovisionworld, букмекеры сейчас ставят Латвию на 11-е место среди участников второго полуфинала — то есть сразу за предполагаемой проходной десяткой. Шансы Atvara на выход в финал оцениваются примерно в 46%.
Выше Латвии в букмекерской таблице находятся Норвегия, Чехия, Албания, Болгария, Кипр, Мальта, Украина, Румыния, Австралия и Дания. Именно эти страны, согласно текущим коэффициентам, букмекеры видят наиболее вероятными финалистами второго полуфинала. При этом разрыв между Латвией и частью конкурентов не выглядит непреодолимым: например, Норвегии, которая сейчас замыкает прогнозируемую десятку, дают около 66% шансов.
Важно, что букмекерские прогнозы не являются результатом голосования и не гарантируют итог конкурса. Eurovisionworld отдельно указывает, что коэффициенты меняются и отражают лишь текущие ожидания betting-рынка. На итоговое решение повлияют голоса зрителей и жюри: в 2026 году профессиональные жюри впервые с 2022 года возвращаются в полуфиналы и будут участвовать в определении финалистов вместе с аудиторией.
Финал «Евровидения-2026» состоится в субботу, 16 мая. В него выйдут 20 стран из двух полуфиналов, а также автоматически квалифицировавшиеся страны — принимающая конкурс Австрия и представители «большой четверки»: Франция, Германия, Италия и Великобритания.
