Пожар в The Sinners
Разрушительный пожар в Старой Риге - на площади 300 квадратных метров выгорели ночной клуб и бар The Sinners.
ФОТО, ВИДЕО: "Не могу осознать, что случилось, это шок" - владелец показал, как после пожара выглядит бар The Sinners
Владелец сгоревшего в Старой Риге бара The Sinners говорит, что пока не может осознать произошедшее: огонь уничтожил то, во что команда вкладывалась шесть лет. Люди не пострадали, но работа заведения сейчас приостановлена.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на улицу Грециниеку поступил в 6:18. В общественных помещениях на первом этаже шестиэтажного жилого дома начался пожар.
По информации LETA, пожар произошел на улице Грециниеку, 11A. Согласно публично доступной информации, по этому адресу находятся ночной клуб Sinners и одноименный бар.
Владелец The Sinners Bar Микс Галвановскис сообщил в Instagram, что после окончания рабочего времени по неизвестным причинам загорелся бар Sinners. «Мы не знаем, что будет дальше, но сейчас наша работа приостановлена», — написал он. Галвановскис также признал, что страховой полис не был активен.
По словам владельца бара, причина пожара пока неизвестна. Он поблагодарил друзей, которые приехали в течение нескольких часов и пытаются помочь справиться с последствиями.
«Слава богу, в помещениях не было людей и никто не пострадал. Это произошло после рабочего времени. Трудно комментировать, я не могу осознать, что случилось, если честно, это шок», — сказал Галвановскис.
Он подчеркнул, что размер убытков фактически равен всему, что было вложено за шесть лет. При этом владелец бара намерен восстановить его работу.
«Что бы ни произошло, как мы начинали с нуля, так начнем снова и выстоим. Мы возродимся заново», — пообещал Галвановскис.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, еще четырех эвакуировали спасатели.
В 7:21 распространение огня удалось ограничить. Общая площадь горения составила 300 квадратных метров.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что сейчас полиция начала ведомственную проверку. Возможно, пожар произошел из-за короткого замыкания.