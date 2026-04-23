Жителей Латвии предупредили и защитили от недобросовестного интернет-магазина
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) принял решение ограничить доступ к сайту weshop.lv, который осуществлял недобросовестную коммерческую практику и создавал существенный риск для коллективных интересов потребителей Латвии.
В ходе проведенного надзора Центр установил, что на сайте weshop.lv потребителям предлагалось приобретать различные аккумуляторные батареи, заключая дистанционные договоры. При этом на сайте не была обеспечена обязательная по нормативным актам информация о продавце и условиях сделки.
Основные выявленные нарушения:
- не предоставлена полная информация о продавце (название, регистрационные данные, контактная информация);
- не обеспечена обязательная для потребителей информация о дистанционном договоре;
- предоставлена противоречивая и некорректная информация о праве отказа;
- не обеспечена эффективная связь с продавцом.
Чтобы дать возможность устранить нарушения, 31 марта 2026 года Центр обратился к торговцу, однако ответа не последовало и выявленные нарушения не были устранены.
Учитывая, что сайт продолжал работу и создавал существенный риск для потребителей, Центр принял решение ограничить доступ к данной веб-странице.
PTAC напоминает, что коммерсанты, предлагающие товары или услуги онлайн, обязаны предоставлять потребителям ясную, достоверную и полную информацию, а также обеспечивать эффективную коммуникацию.
PTAC также призывает потребителей быть осторожными при покупках в интернете и всегда проверять надежность продавца.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что PTAC призвал жителей Латвии ничего не покупать в трех интернет-магазинах.