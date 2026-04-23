Жителей Латвии предупредили и защитили от недобросовестного интернет-магазина

В ходе проведенного надзора Центр установил, что на сайте weshop.lv потребителям предлагалось приобретать различные аккумуляторные батареи, заключая дистанционные договоры. При этом на сайте не была обеспечена обязательная по нормативным актам информация о продавце и условиях сделки.