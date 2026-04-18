Когда-то Кулдига снабжала иглами всю Российскую империю: забытая глава истории города
Когда говорят о Кулдиге, чаще всего вспоминают водопад, кирпичный мост, старые деревянные дома и дух одного из самых атмосферных городов Латвии. Но у Кулдиги есть и другая, куда менее очевидная история — промышленная. Один из самых необычных ее следов сегодня сохранился на улице Лиепаяс: Кулдигская игольная башня.
История башни начинается в 1854 году, когда в Кулдиге была основана игольная фабрика. По данным Latvia Travel и Visit Kuldīga, это было единственное игольное производство во всей Российской империи. Фабрика выпускала продукцию, без которой не обходился ни богатый дом, ни бедная изба: иглы были нужны повсюду — от быта и шитья до ремесленного труда. В источниках подчеркивается, что изделия кулдигской фабрики Meteors были известны по всей империи, от столичных квартир до самых отдаленных уголков. Для маленькой Кулдиги это был очень необычный статус: город оказался связан не только с торговлей и старой городской культурой, но и с крупным по тем временам производством.
Сама игольная башня была частью фабричного комплекса. В современных описаниях ее называют бывшей телеграфной башней, а весь объект — важным памятником индустриального наследия.
Однако фабричная история Кулдиги не оказалась бесконечной. В 1910 году игольная фабрика была закрыта или переведена в другие помещения в Кулдиге. После этого судьба здания резко изменилась: в бывшем фабричном комплексе разместили городскую больницу. Именно поэтому от первоначального производства сохранилось не так много. После перестройки и приспособления здания до наших дней дошли лишь отдельные фрагменты стен, а многое было утрачено в процессе переделки.
Кулдигская игольная башня интересна не только как «остаток старой фабрики», а как место, которое за одно столетие успело прожить несколько разных жизней. Сначала оно было частью редкого промышленного предприятия, затем — частью городской больницы, а уже в XXI веке стало культурным объектом.
Новый этап в биографии башни начался уже совсем недавно. При поддержке программы сотрудничества здесь создали индустриальную экспозицию, посвященную игле и ее роли в истории человека. Сейчас выставка занимает все четыре этажа башни. На первом уровне рассказывается о неолитических костяных иглах, на втором — о развитии иглы в шитье и медицине, на третьем — о ее месте в музыке, искусстве и географии, а на четвертом — уже об истории самих игольных фабрик в Кулдиге и Латвии.
Есть у башни и еще одна важная особенность: она позволяет посмотреть на Кулдигу сверху. В хорошую погоду посетителям доступна смотровая площадка на крыше, откуда открывается вид на крыши старого города. В этом есть даже определенный символизм: объект, выросший из фабричной истории, сегодня помогает увидеть ту самую Кулдигу, которую чаще воспринимают только как красивую открытку. Башня словно напоминает, что за старинными фасадами здесь была и совсем иная жизнь — с производством, рабочими процессами и городским развитием, которое держалось не только на эстетике, но и на труде.