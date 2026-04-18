Когда-то Кулдига снабжала иглами всю Российскую империю: забытая глава истории города

История башни начинается в 1854 году, когда в Кулдиге была основана игольная фабрика. По данным Latvia Travel и Visit Kuldīga, это было единственное игольное производство во всей Российской империи. Фабрика выпускала продукцию, без которой не обходился ни богатый дом, ни бедная изба: иглы были нужны повсюду — от быта и шитья до ремесленного труда. В источниках подчеркивается, что изделия кулдигской фабрики Meteors были известны по всей империи, от столичных квартир до самых отдаленных уголков. Для маленькой Кулдиги это был очень необычный статус: город оказался связан не только с торговлей и старой городской культурой, но и с крупным по тем временам производством.