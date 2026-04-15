VSAA объясняет, насколько финансово выгодно в Латвии выходить на досрочную пенсию
В Латвии есть возможность выйти на пенсию на два года раньше — для тех, чей трудовой стаж составляет не менее 30 лет. Однако следует учитывать, что в таком случае пенсия будет меньше, предупредили эксперты Государственного агентства социального страхования (VSAA) в передаче "Kā labāk dzīvot" ("Как лучше жить").
Согласно закону, если у человека есть не менее 30 лет трудового стажа, он может выбрать досрочный выход на пенсию, начиная с 63 лет. Возможность выйти на пенсию раньше очень востребована, так как многим пожилым людям трудно найти работу в таком возрасте, близком к пенсионному.
Эксперты отмечают, что при досрочном выходе на пенсию человек может использовать и накопления второго пенсионного уровня. Однако нужно учитывать, что пенсия будет меньше, чем если бы человек решил дождаться 65 лет.
Представители VSAA также напомнили, что назначенная досрочная пенсия не будет выплачиваться, если человек позже снова начнет работать. Если человек получает досрочную пенсию, но продолжает сезонную работу, выплата пенсии будет возобновлена только после прекращения трудовых отношений, при этом возможны задержки, пока необходимая информация поступит в агентство.
Эксперты также подчеркнули, что назначение досрочной пенсии может повлиять на другие пособия, например, на пособие по безработице или пенсию по инвалидности. Поэтому людям рекомендуется тщательно взвесить все плюсы и минусы перед принятием такого важного решения.