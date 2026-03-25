240 евро за то, что посвятила жизнь детям: латвиец шокирован размером пенсии жены
История жителя Латвии о пенсии его жены вызвала бурную реакцию в соцсетях. Одни увидели системную несправедливость к матерям, другие — последствия личного выбора.
Резонанс в латвийских соцсетях вызвал пост мужчины по имени Юрис, который рассказал о неожиданно низкой пенсии своей жены после десятилетий семейной жизни и воспитания детей.
По его словам, они с супругой прожили вместе 40 лет, вырастили двух дочерей — доктора наук и магистра, а теперь столкнулись с суровой реальностью:
«Оказалось, что моя жена с 27 годами стажа в 65 лет будет получать пенсию около 240 евро».
«240 евро в месяц. Это "спасибо" государства за вклад всей жизни? За создание и воспитание следующего поколения, которое не покинуло эту страну?» - негодует латвиец.
Мужчина подчеркивает, что его собственная пенсия будет значительно выше благодаря 41 году стажа, и видит в этом системную проблему: «Это подчеркивает вопиющую несправедливость: наша государственная система фактически наказывает женщин, которые посвятили время детям. Годами говорю дочерям: "Стройте семьи, рожайте детей!" Сегодня мне стыдно за эти слова».
Особое возмущение у него вызывает разрыв между риторикой политиков и реальностью: «Пока политики говорят о демографии, реальность жестока: воспитывай детей — и в старости живи в бедности». Позже он уточнил, что понимает: это был выбор их семьи, но проблема глубже:
«Суть в расчете стажа — для мужчин и женщин он оценивается одинаково, несмотря на то, что женщины вкладывают огромную часть жизни в воспитание детей».
По его мнению, государство посылает опасный сигнал: «Система фактически говорит: если женщина рожает и воспитывает детей, она рискует бедностью в старости».
Юрис предлагает конкретные решения — учитывать воспитание детей как полноценный труд, делать государственные взносы в пенсионный капитал родителей и снижать требования к стажу для семей с детьми.
История вызвала бурную дискуссию — мнения разделились. Некоторые пользователи указали, что проблема может быть связана с объективными параметрами системы: «27 лет стажа — это не так уж много. Закон требует минимум 20 лет, чтобы вообще получать пенсию». Другие отмечают, что многие недооценивают возможность пересмотра начислений: «Я помог своей матери собрать документы — и ее пенсия выросла с 370 до более чем 750 евро». Также напомнили, что периоды ухода за детьми учитываются: «Период ухода за ребенком включается в страховой стаж, если получалось пособие».
Некоторые комментаторы скептически отнеслись к аргументам автора, указывая на несоответствия: «При двух детях часть стажа засчитывается автоматически — тогда фактически она работала около 22–24 лет».
Другие подчеркивают, что многое зависит от жизненного выбора семьи: «Если муж содержал жену все эти годы, логично, что и на пенсии он будет ее обеспечивать».
Однако значительная часть пользователей поддержала Юриса, видя в этом системную проблему: «Это реальная причина, почему нация вымирает — если женщина не защищена, нет смысла рожать много детей». И приводят личные примеры: «У моей матери девять детей — и часть лет вообще не засчитали в стаж». Также звучит сравнение с другими странами: «В соседней Эстонии этот вопрос продуман гораздо лучше».
Сам автор подытоживает ситуацию так: «Это уже не только наша история. Это вопрос будущего — если государство хочет это будущее, оно должно быть справедливым к тем, кто его создает».