VSAA с 1 апреля начнет автоматически пересчитывать часть пенсий. Кому эту дату лучше изменить?

Автоматический перерасчет пенсии будет проводиться, если с предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев или если прошло 12 месяцев с момента назначения пенсии. Этот период отсчитывается с первого числа месяца, следующего за датой назначения пенсии. При перерасчете будут учитываться имеющиеся в распоряжении VSAA на момент перерасчета взносы социального страхования. Перерасчет пенсии будет проводиться ежегодно 1 апреля.