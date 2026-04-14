В Иманте сильный ветер обрушил часть балкона в девятиэтажке: жильцы боятся новых обвалов
Жители одного девятиэтажного дома в Иманте собственными глазами увидели, как во время сильных порывов ветра часть балкона буквально рассыпалась, а обломки упали прямо на клумбу у дома.
Синяя бетонная стена балкона квартиры на четвертом этаже обрушилась ранним утром, когда на улице бушевал сильный ветер. К счастью, в этот момент рядом не было людей — был выбит только один стеклопакет в квартире на третьем этаже, а часть жильцов дома испугалась, услышав громкий грохот, сообщает «Degpunktā».
«Мой сын сказал, что это было ужасно. Показалось, будто начинается война», — рассказала жительница дома.
Местные жители говорят, что в квартире, балкон которой разрушил ветер, сейчас никто не живет. Некоторые опрошенные жильцы уверены в прочности своих балконов, однако другие испытывают тревогу, поскольку считают, что при более сильном порыве ветра недавно пережитое может повториться.
«У меня два балкона — на один мне страшно выходить, а на другой я выхожу, сушу белье. Безопасности нет. Цветы я больше выращивать не буду. Никому ведь гарантий никто не дает», — говорит одна из жительниц.
Место, куда упали куски бетона, сейчас огорожено, и какое-то время люди больше не смогут работать на клумбах или выгуливать там домашних животных. Произошедшее заставило соседей задуматься о собственной безопасности рядом с домом.
«Теперь надо думать, можно ли безопасно держать там машину. А с другой стороны дома женщины только и делают, что пропалывают цветы», — сказал Эдгарс.
При визуальном осмотре остальных балконов дома видно, что они тоже находятся не в лучшем состоянии. Жильцы уже смирились с мыслью, что, вероятно, вскоре может обрушиться еще какой-нибудь балкон. Чтобы привести их в порядок, необходимо, чтобы все жители девятиэтажки договорились между собой и вложили также собственные средства.
Однако люди, в квартирах которых балконов нет, скорее всего, не захотят участвовать в этом и платить за ремонт.
«Это огромные деньги, не знаю сколько — наверное, 70 тысяч. Договориться в девятиэтажном доме совершенно невозможно», — говорит одна из жительниц.
Управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks, которая обслуживает дом по адресу проспект Курземес, 124, пояснила, что необходимость ремонта балконов была выявлена и раньше. Однако, поскольку балконы являются общей собственностью, жители дома решили сначала направить средства накопительного фонда на другие ремонтные работы.
Сейчас управляющий помог устранить последствия повреждения, а в дальнейшем будет решаться вопрос о следующих ремонтах, в том числе о восстановлении балконов.