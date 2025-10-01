В Латвии проверяют фасады зданий: за трещины и разрушенные балконы грозит резкое повышение налога на недвижимость

В настоящее время управление благоустройства Латвии проводит всестороннюю проверку жилых и коммерческих зданий, направленную на выявление технически неисправных и визуально неприглядных фасадов: трещин, разрушений балконов и архитектурных элементов. Здания, признанные находящимися в неудовлетворительном техническом состоянии и визуально портящими облик городской среды, могут получить статус «деградирующих окружающую среду». Для собственников и жильцов домов это повлечет ощутимые финансовые последствия - ставка налога на недвижимость может быть увеличена в 15 раз - с привычных 0,2–0,4% до 3% от кадастровой стоимости. Для примера - собственник квартиры площадью 46 м² в типичном спальном районе, ранее плативший около 33 евро в год, может быть обязан уплатить уже 499 евро ежегодно.