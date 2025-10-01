В Латвии проверяют фасады зданий: за трещины и разрушенные балконы грозит резкое повышение налога на недвижимость
В Латвии начались проверки фасадов зданий - дома с трещинами и разрушениями балконов могут получить статус «деградирующих окружающую среду», а налог на недвижимость для жильцов вырасти в 15 раз. Что делать?
В настоящее время управление благоустройства Латвии проводит всестороннюю проверку жилых и коммерческих зданий, направленную на выявление технически неисправных и визуально неприглядных фасадов: трещин, разрушений балконов и архитектурных элементов. Здания, признанные находящимися в неудовлетворительном техническом состоянии и визуально портящими облик городской среды, могут получить статус «деградирующих окружающую среду». Для собственников и жильцов домов это повлечет ощутимые финансовые последствия - ставка налога на недвижимость может быть увеличена в 15 раз - с привычных 0,2–0,4% до 3% от кадастровой стоимости. Для примера - собственник квартиры площадью 46 м² в типичном спальном районе, ранее плативший около 33 евро в год, может быть обязан уплатить уже 499 евро ежегодно.
Повышение налога будет относиться ко всем совладельцам здания, а не только к тем квартирам, у которых поврежден балкон. Каждый отдельный элемент здания и его техническое состояние – коллективная ответственность всех владельцев данной недвижимости.
Компания REMOCEL призывает владельцев недвижимости не ждать предписаний и уже сейчас заняться оценкой состояния своих зданий. Как отмечает представитель компании Ренарс Смолякс: «Мы рекомендуем не затягивать процесс и сразу обращаться к профессионалам, которые окажут оперативную помощь в решении данной проблемы. Например, наша компания предлагает комплексное сопровождение: от оценки состояния и консультации по оформлению документов, до ремонта и ввода объектов в эксплуатацию. Мы также помогаем организовать собрания жильцов, заключать трёхсторонние договоры с обслуживающими компаниями, оформлять софинансирование по программам Atjauno Rīga, ALTUM, и при необходимости предоставляем рассрочку или кредитование работ».
