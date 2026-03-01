Иран запустил ракеты в направлении одной из стран ЕС
Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские объекты на Ближнем Востоке находятся под угрозой ответных действий со стороны Ирана. По его словам, две иранские ракеты были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.
«Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы», — сказал Хили. Однако он добавил, что это «показывает, насколько неизбирательной» является иранская реакция.
Также он отметил, что около 300 британских военнослужащих находились недалеко от предполагаемых целей в Бахрейне.
«Некоторые из них были в нескольких сотнях ярдов от мест ракетных ударов», — уточнил министр.
Хили выступал в утреннем эфире на следующий день после того, как премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания направила «самолеты в небо» над Ближним Востоком для выполнения оборонительных задач.
Хили повторил призыв премьер-министра к Ирану прекратить ракетные удары, «сделать шаг назад от нарастающих неконтролируемых неизбирательных атак в регионе» и «отказаться от программ вооружений». Заявления прозвучали на фоне того, что США и Израиль нанесли серию «превентивных» ракетных ударов по Ирану, заявив, что целью было уничтожение военной инфраструктуры и руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
В разговоре с Тревором Филлипсом на Sky News Хили добавил: «Мало кто будет оплакивать смерть аятоллы».
По его словам, сейчас его больше беспокоят последствия атак по Ирану для региона в целом. Он упомянул «20 террористических заговоров на улицах Великобритании», организованных Ираном, гибель десятков тысяч собственных граждан и поставку «50 000 дронов» России для атак по Украине.
«Не сомневайтесь: это режим, который преследует другие страны, и ему нельзя позволить получить ядерное оружие», — заявил министр.
Хили отказался комментировать, были ли удары США и Израиля по Ирану законными. В эфире Sky News он сказал: «Никто, кто видел, как Иран угрожал нам, спонсировал террор по всему миру, был источником нестабильности в регионе и развивает программу ядерного оружия, не может сомневаться в характере этого режима и угрозе, которую он представляет».
Когда его снова спросили о законности действий США, он ответил: «Это должны изложить и объяснить США. Это не мне, как министру обороны Великобритании. Я здесь, чтобы говорить от имени Великобритании. Я могу говорить о нашем очень активном участии в координированной обороне по всему региону». Он подчеркнул, что «все, что делает Великобритания, соответствует международному праву».
При этом Хили не стал говорить, может ли Великобритания быть втянута в прямое участие вместе с США и Израилем в операциях против Ирана. Описывая действия британских сил, он заявил: «Когда наши британские самолеты взлетают из Катара, они защищают от любых ракет или дронов, направленных на Катар. Когда они взлетают с Кипра, они делают то же самое для Кипра. Но, конечно, когда наши самолеты находятся в воздухе и видят цели — ракеты или дроны, направленные в другие страны, — они их сбивают. Так что когда я говорю о роли Британии в укреплении региональной стабильности как части скоординированных оборонительных операций в регионе, я имею в виду именно это».