Иран запустил ракеты в направлении одной из стран ЕС

При этом Хили не стал говорить, может ли Великобритания быть втянута в прямое участие вместе с США и Израилем в операциях против Ирана. Описывая действия британских сил, он заявил: «Когда наши британские самолеты взлетают из Катара, они защищают от любых ракет или дронов, направленных на Катар. Когда они взлетают с Кипра, они делают то же самое для Кипра. Но, конечно, когда наши самолеты находятся в воздухе и видят цели — ракеты или дроны, направленные в другие страны, — они их сбивают. Так что когда я говорю о роли Британии в укреплении региональной стабильности как части скоординированных оборонительных операций в регионе, я имею в виду именно это».