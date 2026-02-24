ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня провела 24 февраля в Киеве
Латвия стоит на стороне Украины — за свободу, за право самим выбирать свое будущее и за мир в Европе, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, которая во вторник находится с рабочим визитом в Киеве.
В годовщину четырех лет с начала развязанной Россией войны в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Северных стран и других европейских государств, а также председатель Европейской комиссии. В начале визита европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской приняли участие в молитве в киевском Софийском соборе.
Премьер Латвии отметила, что позади четыре года ужасов войны, страданий и одновременно несгибаемого украинского боевого духа и упорства, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
«В эту годовщину войны я молилась за Латвию. И за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто с мужеством защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких домой», — сказала Силиня.
Esam kopā ar Ukrainu kopš pirmās kara dienas un arī šodien, kad aprit četri gadi kopš nežēlīgā pilna mēroga kara sākuma. 🇱🇻🇺🇦— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
Kopā ar Baltijas un Ziemeļvalstu līderiem, Eiropas Komisijas prezidenti un citiem Eiropas līderiem esam ieradušies Kijivā, lai apliecinātu mūsu… pic.twitter.com/WgKcTUS9n3
Президент Украины и европейские лидеры также почтили минутой молчания на Майдане погибших защитников Украины.
Во вторник Силиня участвовала и в рабочей сессии Коалиции доброй воли в Киеве. Там она подчеркнула, что присутствие в Киеве в этот день — это также подтверждение безопасности для Украины.
«С начала года Латвия предоставила Украине военную и энергетическую поддержку на сумму 26 миллионов евро. Это включает и недавнее решение правительства выделить 10 миллионов евро в рамках инициативы НАТО PURL, поддержав закупку вооружений для нужд Украины в США», — сказала Силиня.
В ходе визита европейские лидеры посетили одну из украинских теплоэлектростанций, на месте оценив разрушения, нанесенные российскими ударами.
Tā ir īsta nežēlība – šajā aukstajā ziemā veikt uzbrukumus pret Ukrainas cilvēkiem un enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
Tāpēc mēs jau esam piegādājuši Ukrainai vairākas TEC ražošanas iekārtas, vairāk nekā desmit ģeneratorus, nepieciešamos transformatorus un citas… pic.twitter.com/HdVEbfMOrw
Комментируя визит латвийским СМИ, Силиня выразила мнение, что в этом году Украина находится в лучшей ситуации, чем год назад. Она отметила укрепление Коалиции доброй воли и то, что у Украины сейчас больше друзей, чем было в начале прошлого года.
Četri gadi kara šausmu, ciešanu un vienlaikus nesalaužama ukraiņu cīņasspara un neatlaidības.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
Šajā kara gadadienā es aizlūdzu par Latviju. Un par Ukrainas cilvēkiem. Par ikvienu, kura dzīvi ir sagrāvis karš, par tiem, kuri ar drosmi aizstāv savu valsti, par ģimenēm, kas gaida… pic.twitter.com/9dxb2NXmS5
Премьер также подчеркнула, что Латвия понимает, насколько Украине необходима поддержка, в том числе давление на Россию. По словам Силини, это важно как никогда и необходимо добиться стратегического переломного момента, поскольку у России начинают иссякать ресурсы.
Латвийская делегация посетила и выставку военной индустрии, где был подписан меморандум о более тесном сотрудничестве с Украиной в развитии оборонной промышленности. «Сотрудничество даст возможность укрепить оборонную индустрию Латвии, развивать новые технологии, расширить экспортный потенциал предприятий и создать новые рабочие места, одновременно усиливая оборонные способности Украины», — сказала Силиня.
Mēs, Baltijas un Ziemeļvalstis, esam kopā ar Ukrainu un turpinām aktīvi stiprināt Eiropas drošību.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
➡️ Ukrainas un NB8 valstu kopīgs paziņojums: https://t.co/XCZ4LvCCX9 pic.twitter.com/5e5HgbKhCt
Премьер-министр также подчеркнула необходимость для Европы быть за столом переговоров вместе с Украиной и договориться о четких гарантиях безопасности, отметив, что безопасность Украины — это безопасность всей Европы, а совместно принятые решения не должна блокировать ветo одной страны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и война унесла жизни десятков тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих.
Klusuma brīdis Maidana laukumā kopā ar Ukrainas prezidentu un citiem Eiropas līderiem, godinot bojā gājušos Ukrainas aizstāvjus. pic.twitter.com/SiJKyMQtqV— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026