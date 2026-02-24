ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня провела 24 февраля в Киеве
Эвика Силиня и Владимир Зеленский.
Латвия стоит на стороне Украины — за свободу, за право самим выбирать свое будущее и за мир в Европе, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, которая во вторник находится с рабочим визитом в Киеве.

В годовщину четырех лет с начала развязанной Россией войны в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Северных стран и других европейских государств, а также председатель Европейской комиссии. В начале визита европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской приняли участие в молитве в киевском Софийском соборе.

Премьер Латвии отметила, что позади четыре года ужасов войны, страданий и одновременно несгибаемого украинского боевого духа и упорства, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

«В эту годовщину войны я молилась за Латвию. И за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто с мужеством защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких домой», — сказала Силиня.

Президент Украины и европейские лидеры также почтили минутой молчания на Майдане погибших защитников Украины.

Во вторник Силиня участвовала и в рабочей сессии Коалиции доброй воли в Киеве. Там она подчеркнула, что присутствие в Киеве в этот день — это также подтверждение безопасности для Украины.

«С начала года Латвия предоставила Украине военную и энергетическую поддержку на сумму 26 миллионов евро. Это включает и недавнее решение правительства выделить 10 миллионов евро в рамках инициативы НАТО PURL, поддержав закупку вооружений для нужд Украины в США», — сказала Силиня.

В ходе визита европейские лидеры посетили одну из украинских теплоэлектростанций, на месте оценив разрушения, нанесенные российскими ударами.

Комментируя визит латвийским СМИ, Силиня выразила мнение, что в этом году Украина находится в лучшей ситуации, чем год назад. Она отметила укрепление Коалиции доброй воли и то, что у Украины сейчас больше друзей, чем было в начале прошлого года.

Премьер также подчеркнула, что Латвия понимает, насколько Украине необходима поддержка, в том числе давление на Россию. По словам Силини, это важно как никогда и необходимо добиться стратегического переломного момента, поскольку у России начинают иссякать ресурсы.

Латвийская делегация посетила и выставку военной индустрии, где был подписан меморандум о более тесном сотрудничестве с Украиной в развитии оборонной промышленности. «Сотрудничество даст возможность укрепить оборонную индустрию Латвии, развивать новые технологии, расширить экспортный потенциал предприятий и создать новые рабочие места, одновременно усиливая оборонные способности Украины», — сказала Силиня.

Премьер-министр также подчеркнула необходимость для Европы быть за столом переговоров вместе с Украиной и договориться о четких гарантиях безопасности, отметив, что безопасность Украины — это безопасность всей Европы, а совместно принятые решения не должна блокировать ветo одной страны.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и война унесла жизни десятков тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих.

