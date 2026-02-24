ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня провела 24 февраля в Киеве

Комментируя визит латвийским СМИ, Силиня выразила мнение, что в этом году Украина находится в лучшей ситуации, чем год назад. Она отметила укрепление Коалиции доброй воли и то, что у Украины сейчас больше друзей, чем было в начале прошлого года.