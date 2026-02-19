Найдены герои, спасшие рижанина от верной смерти на Мангальсале: "В тот момент я действовал незамедлительно!"

Стоит отметить, что вторым человеком, поспешившим на помощь, был мужчина по имени Юргис, с которым спасенный сделал совместное фото. «Юргис, я благодарен, что в момент, когда мне нужна была помощь, рядом оказался смелый и решительный человек. Передай своей дочери, что у нее хороший и храбрый папа. Если это сообщение дошло до тебя, я хотел бы поблагодарить лично. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было больше таких мужчин», — написал он, обратившись к соцсетям с просьбой помочь найти спасителя.