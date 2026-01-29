В Латвии

ФОТО, ВИДЕО: зимняя сказка у моря - Мангальсальский мол превратился в ледяной музей

Мангальсальский мол этой зимой превратился в настоящую ледяную сказку. Удивительные ледяные скульптуры привлекают сотни рижан и гостей столицы, которые приезжают полюбоваться редким природным зрелищем.

Мол Мангальсалы в январе 2026 года.

Этой зимой на моле Мангальсалы образовались чудесные ледяные скульптуры. Сотни жителей Риги и гостей столицы приходят полюбоваться этой зимней сказкой.

Мангальсальский мол, также называемый Мангальсальской дамбой или Восточным молом, построенный в период с 1850 по 1861 год, выходит в Рижский залив. Его длина составляет 2240 метров. Морская часть Восточного мола изначально была выполнена из свайных конструкций, которые позже были засыпаны и покрыты камнями. Основная часть дамбы создана из тяжелых фашин и камней. Мангальсальская дамба служит укреплением правого берега Даугавы. Мангальсальский мол является популярным туристическим объектом и местом для прогулок на природе, хотя расположен далеко от центра Риги.

