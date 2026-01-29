ФОТО, ВИДЕО: зимняя сказка у моря - Мангальсальский мол превратился в ледяной музей
Мангальсальский мол этой зимой превратился в настоящую ледяную сказку. Удивительные ледяные скульптуры привлекают сотни рижан и гостей столицы, которые приезжают полюбоваться редким природным зрелищем.
В этом году на зимнем морозе на Мангальсальском моле образовались удивительные ледяные скульптуры. Сотни рижан и гостей столицы приезжают посмотреть на эту зимнюю сказку. Посетители восхищаются созданной там атмосферой. Виды уникальны, и вы можете посмотреть на это фантастическое зимнее чудо на фотографиях, и, если есть возможность, увидеть его вживую.
Мол Мангальсалы в январе 2026 года
Этой зимой на моле Мангальсалы образовались чудесные ледяные скульптуры. Сотни жителей Риги и гостей столицы приходят полюбоваться этой зимней сказкой.
Мангальсальский мол, также называемый Мангальсальской дамбой или Восточным молом, построенный в период с 1850 по 1861 год, выходит в Рижский залив. Его длина составляет 2240 метров. Морская часть Восточного мола изначально была выполнена из свайных конструкций, которые позже были засыпаны и покрыты камнями. Основная часть дамбы создана из тяжелых фашин и камней. Мангальсальская дамба служит укреплением правого берега Даугавы. Мангальсальский мол является популярным туристическим объектом и местом для прогулок на природе, хотя расположен далеко от центра Риги.