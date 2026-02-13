Мрачный день на дорогах Латвии: на Бривибас столкнулись 4 автомобиля, к полудню зарегистрировано 94 ДТП

По информации Jauns.lv со ссылкой на свидетельницу, несколько автомобилей столкнулись в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Таллинас. Как подтвердили правоохранители, около 11:30 на улице Бривибас в Риге произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Никто не пострадал. Вначале движение на месте происшествия было перекрыто, однако сейчас оно восстановлено. Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.