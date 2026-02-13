Мрачный день на дорогах Латвии: на Бривибас столкнулись 4 автомобиля, к полудню зарегистрировано 94 ДТП
В пятницу, 13 февраля, когда в Латвии объявлено оранжевое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, в стране уже зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщает Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию, в одном из инцидентов в Риге столкнулись четыре автомобиля.
В Госполиции Jauns.lv подтвердили, что сегодня число ДТП действительно выше, чем в обычный день: по состоянию на 13:00 зафиксировано 94 происшествия, в пяти случаях пострадали люди. При этом большинство аварий — всего 47 — зарегистрировано в Рижском регионе.
По информации Jauns.lv со ссылкой на свидетельницу, несколько автомобилей столкнулись в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Таллинас. Как подтвердили правоохранители, около 11:30 на улице Бривибас в Риге произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Никто не пострадал. Вначале движение на месте происшествия было перекрыто, однако сейчас оно восстановлено. Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.
На шоссе А1, по дороге из Адажи в Ригу, произошла авария, из-за чего образовалась большая пробка.
На улице Юглас в Риге - также ДТП, которое заблокировало движение.
В центре Риги авто столкнулось в трамваем.
На шоссе А7 грузовик съехал в кювет.
ДТП на А5 перед Рижской ГЭС, со стороны Саласпилса.
В Кекавской волости перевернулся грузовик.