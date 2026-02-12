Топливный кризис в Латвии: в магазинах вводят строгие лимиты на гранулы и брикеты

Около 20% опрошенных торговцев были вынуждены ввести ограничения на одну покупку. В настоящее время наиболее распространенные лимиты — одна тонна или одна-две паллеты топлива на одного человека. Аналогичные ограничения зафиксированы и при продаже древесных брикетов.