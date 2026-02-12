Топливный кризис в Латвии: в магазинах вводят строгие лимиты на гранулы и брикеты
Из-за суровой зимы и стремительного роста спроса в Латвии возник дефицит гранул и другого твердого топлива. Чтобы бороться с перекупщиками и обеспечить топливом как можно больше домохозяйств, часть торговцев ввела лимиты на покупки, что положительно оценил Центр защиты прав потребителей (PTAC).
Проведенный Центром опрос, в котором приняли участие пять крупнейших розничных сетей и 15 региональных торговцев, свидетельствует о тревожной ситуации — запасов гранул в настоящее время практически нет. Товар распродается немедленно, как только поступает в торговые точки.
Около 20% опрошенных торговцев были вынуждены ввести ограничения на одну покупку. В настоящее время наиболее распространенные лимиты — одна тонна или одна-две паллеты топлива на одного человека. Аналогичные ограничения зафиксированы и при продаже древесных брикетов.
«Мы положительно оцениваем действия торговцев по введению лимитов на продажу топлива, чтобы как можно большему числу домохозяйств в эту суровую зиму хватило ресурсов, а также чтобы предотвратить спекулятивные сделки перекупщиков», — подчеркнула директор Центра Зайгa Лиепиня.
Внимание: активизировались мошенники!
Учитывая высокий спрос и дефицит товара, Центр рекомендует жителям быть осторожными при покупке топлива в интернете. Ведомство призывает:
- Проверять репутацию продавца: ищите отзывы и жалобы на конкретного продавца.
- Не попадаться на «чудо-цены»: подозрительно низкая цена часто свидетельствует о мошенничестве.
- Проверять качество: убедитесь в указанном классе гранул (A1, A2 или B) и их теплотворной способности.
- Платить разумно: по возможности выбирайте оплату только после получения товара.
- Уточнять единицы измерения: обращайте внимание, указана ли цена за кубометр, насыпной кубометр или паллету, чтобы избежать переплаты.
PTAC отмечает, что продолжит мониторинг ситуации на рынке топлива, чтобы предотвратить недобросовестную коммерческую практику и введение жителей в заблуждение в этот критический период.