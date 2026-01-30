В Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильном морозе
В выходные мороз в Латвии еще усилится, а заметно теплее станет только в середине следующей недели, свидетельствуют прогнозы.
До середины следующей недели осадков не ожидается, дни в основном будут солнечными. В выходные будет преобладать слабый или умеренный северо-восточный ветер, в начале следующей недели — северный, сообщаеь LSM.lv.
Хотя в целом в выходные станет еще холоднее, в Латвии сохранятся значительные температурные контрасты. В ночные часы в большинстве регионов температура опустится до -24…-18 градусов, а местами в отдельных районах Земгале, Латгале и на Видземской возвышенности — до -29…-25 градусов. Существенно теплее будет в Северном Курземе, где минимальная температура составит -14…-9 градусов.
Во второй половине дня в выходные ожидается -13…-8 градусов, а в воскресенье на востоке страны — до -17…-15 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое и оранжевое предупреждения на период с 30 января 20:00 до 31 января 10:00.
🟡🟠30.-31.01.2026. naktī Latvijā daudzviet gaidāms stiprs sals - gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20...-23º, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms arī ļoti stiprs sals -25...-26º.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 30, 2026
В понедельник мороз будет примерно таким же, как в выходные, во вторник станет немного теплее. Со среды увеличится облачность, во второй половине недели временами ожидается снег, и тогда повышение температуры будет более заметным, однако мороз сохранится, оттепели в Латвии пока не ожидается.
В такую погоду существует риск ухудшения здоровья для отдельных групп населения — например, пожилых людей и младенцев, а также для бездомных. Чтобы избежать переохлаждения и обморожений, следует одеваться по погоде и, находясь на улице, избегать малоподвижности.
Также есть риск нарушений в работе отдельных элементов инфраструктуры и транспорта. Механические транспортные средства могут не заводиться, могут лопаться недостаточно утепленные водопроводы, а из-за повышенной нагрузки на системы отопления возрастает риск пожаров.
Из-за мороза может потребоваться изменить или отменить запланированные мероприятия и работы, если они проводятся вне отапливаемых помещений.
Ученики до 12 лет могут не посещать школу, если температура опускается до -20 градусов. Если мороз достигает -25 градусов, в школу могут не идти также ученики остальных классов основной школы и средней школы.