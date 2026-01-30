В Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильном морозе

В понедельник мороз будет примерно таким же, как в выходные, во вторник станет немного теплее. Со среды увеличится облачность, во второй половине недели временами ожидается снег, и тогда повышение температуры будет более заметным, однако мороз сохранится, оттепели в Латвии пока не ожидается.