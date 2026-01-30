В Латвии ждут морозы до -33: инструкция по выживанию для самых холодных дней зимы
В ближайшие дни в Латвии ожидаются особенно сильные морозы — местами ночью температура воздуха может опуститься до -33 градусов, и днем она будет оставаться очень низкой. Поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призывают жителей быть особенно осторожными при отоплении жилья и позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
Опыт VUGD показывает: в холодное время возрастает риск пожаров, в том числе пожаров с тяжелыми последствиями, поскольку жители интенсивнее используют отопительные и электрические приборы. Этот год, к сожалению, это подтверждает: в январе в пожарах уже погибли 14 человек. Чаще всего такие происшествия происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправных электроприборов и неправильного использования отопительных устройств.
Позаботьтесь о тех, кто не может позаботиться о себе сам
Холод особенно опасен для одиноких пожилых людей, людей с проблемами здоровья и тех, кто живет один. VUGD и NMPD призывают в эти морозные дни уделять таким людям повышенное внимание — чаще звонить и навещать соседей и родственников, обсудить с ними безопасное использование отопительных приборов, при необходимости помочь растопить печь, принести дрова и убедиться, что их жилье безопасно и достаточно теплое.
Нередко именно пожилые люди находятся в зоне повышенного риска — и из-за пожаров, и из-за ухудшения здоровья. При обострении болезни, слабости или травме человек может получить сильное переохлаждение или даже замерзнуть в неотапливаемых помещениях. Опыт вызовов NMPD показывает: пожилые люди нередко оказываются в беспомощном состоянии, когда выходят во двор, внезапно чувствуют себя хуже, падают и не могут подняться самостоятельно. Иногда именно человеческое внимание — один звонок или визит — может спасти жизнь.
Не проходите равнодушно мимо тех, кто упал на улице
Если человек находится на улице в неподходящей одежде или лежит на земле, у него быстро начинается переохлаждение, возможны тяжелые обморожения, и без помощи человек может замерзнуть. NMPD напоминает: если вы видите на улице человека, который упал, лежит или долго сидит на одном месте (например, на остановке общественного транспорта), обязательно подойдите и выясните, нужна ли помощь. Если человек не отвечает — осторожно потрясите его за плечо, чтобы понять, можете ли помочь ему подняться и попасть в тепло. Если человек не отвечает и не реагирует — звоните по номеру 112.
Самые опасные ошибки в мороз связаны с отоплением
Перетапливание печи, использование неисправных отопительных приборов, сушка одежды на печи или электрических обогревателях, хранение рядом легковоспламеняющихся предметов и нечищенные дымоходы могут вызвать пожар за считанные минуты.
VUGD напоминает: при топке печей, каминов и других отопительных устройств нельзя перетапливать печь, а горючие предметы должны находиться на безопасном расстоянии от топки. Поверхности отопительных приборов должны быть свободны от одежды, обуви и других материалов, которые могут загореться. Особое внимание нужно уделять чистке дымоходов — возгорание сажи может повредить дымоход и привести к пожару во всем здании. Помните: безопаснее топить чаще, но меньшими порциями, поддерживать печь в исправном состоянии и никогда не оставлять отопительные приборы без присмотра.
Электроприборы тоже могут стать причиной пожара
Пользуясь электрическими обогревателями, жителей призывают соблюдать инструкции производителя, не накрывать приборы, не использовать их для сушки одежды и не применять поврежденные удлинители, розетки или электроприборы. Обогреватели следует размещать на достаточном расстоянии от мебели, занавесок и других предметов, которые могут загореться от тепла. Важно следить, чтобы электросеть не была перегружена.
В эти морозные дни осторожность, своевременные действия и забота о окружающих могут спасти жизнь. VUGD и NMPD призывают жителей заранее позаботиться о своем жилье, безопасно и правильно использовать отопительные и электрические приборы, уделить внимание одиноким людям, не игнорировать ситуации, когда кому-то на улице может требоваться помощь, а также установить и поддерживать в рабочем состоянии дымовые детекторы. Если беда все же случилась — немедленно звоните по номеру 112, чтобы пожарные-спасатели и медики могли прийти на помощь.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ближайшее время температура воздуха в Латвии продолжит понижаться: возможны морозы до -33.