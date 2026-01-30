В Латвии ждут морозы до -33: инструкция по выживанию для самых холодных дней зимы

Если человек находится на улице в неподходящей одежде или лежит на земле, у него быстро начинается переохлаждение, возможны тяжелые обморожения, и без помощи человек может замерзнуть. NMPD напоминает: если вы видите на улице человека, который упал, лежит или долго сидит на одном месте (например, на остановке общественного транспорта), обязательно подойдите и выясните, нужна ли помощь. Если человек не отвечает — осторожно потрясите его за плечо, чтобы понять, можете ли помочь ему подняться и попасть в тепло. Если человек не отвечает и не реагирует — звоните по номеру 112.