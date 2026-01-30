В ближайшее время температура воздуха в Латвии продолжит понижаться: возможны морозы до -33

Самая низкая температура воздуха в Латвии этой зимой составила -28,4 градуса утром 30 января на метеостанции в Даугавпилсе. 30-градусный мороз в Латвии не регистрировался с 8 января 2024 года, а -33 градуса в последний раз были зафиксированы в феврале 2012 года.