"Да это же наша машина!" Семья в Межциемсе внезапно увидела из окна страшную картину: во дворе горел их автомобиль
В четверг утром в Риге, в районе Межциемс, загорелся и полностью сгорел легковой автомобиль Volvo. Машина вспыхнула после того, как дистанционно была включена автономная система обогрева.
Как сообщает передача «Degpunktā» телеканала TV3, к моменту прибытия сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы автомобиль уже горел открытым пламенем. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на припаркованные рядом транспортные средства. У одного из соседних автомобилей из-за воздействия высокой температуры повреждены элементы кузова.
Как отмечает семья владельцев автомобиля, пожар первым заметил сын из окна девятого этажа многоквартирного дома. Он не сразу понял, что горит именно семейная машина. «Там какая-то машина горит!» — сказал он.
«Да это же наша машина!» — воскликнул мужчина, посмотрев в окно, и немедленно выбежал на улицу с имевшимся дома огнетушителем, однако огонь распространился слишком быстро. «Там, конечно, уже ничего… Пламя было такое, что...» — рассказала программе жена владельца сгоревшего автомобиля.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать технический дефект. Перед поездкой владелец дистанционно включил обогрев автомобиля. Семья указывает, что транспортное средство было технически хорошо обслужено и недавно был проведен ремонт системы отопления. Люди в происшествии не пострадали.