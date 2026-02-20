Президент Литвы: "мир любой ценой" в Украине будет вреден для всей Европы
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что, затягивая переговоры о справедливом мире в Украине, Россия стремится к "миру любой ценой", но такой путь был бы вреден для всей Европы.
«К сожалению, мы и впредь испытываем и видим нежелание России добиваться реального соглашения, выдвижение непропорциональных требований при понимании того, что эти требования будут неприемлемы для украинской стороны», — сказал глава государства журналистам в Президентском дворце в четверг.
«Иными словами, время затягивается, а в то же время предпринимаются попытки атаковать Украину и прежде всего атаковать её гражданскую инфраструктуру, осложнить жизнь простых людей, надеясь таким образом, что, возможно, общество создаст давление снизу, чтобы добиться результата любой ценой», — подчеркнул он.
Науседа акцентировал, что мир любой ценой в первую очередь означал бы трагические последствия для Украины. «Мир любой ценой означал бы и то, что Европа вступает в новый этап жизни, на котором у нее нет гарантий безопасности, так как российские имперские амбиции вместе с мирными переговорами никуда не исчезнут. И эти имперские амбиции будут перенесены уже в другие регионы, так как на этот раз аппетит Путина определённо гораздо больше, чем просто конфликт с одним или отдельным (...) государством», — подчеркнул президент Литвы.
Агентство BNS писало, что в последние дни в Женеве, Швейцария, проходили переговоры при посредничестве США, однако на них Украина и Россия не договорились по основным вопросам о том, как завершить войну, длящуюся уже четыре года. Россия добивается полного контроля над восточной Донецкой областью Украины как части любого соглашения и пригрозила захватить её силой, если Киев не сдастся за столом переговоров.
Однако Украина отвергла это требование, которое является сложным с политической и военной точек зрения, и просигнализировала, что не подпишет соглашение без гарантий безопасности, которые сдержали бы Россию от повторного вторжения.