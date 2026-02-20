Президент Литвы: "мир любой ценой" в Украине будет вреден для всей Европы

Науседа акцентировал, что мир любой ценой в первую очередь означал бы трагические последствия для Украины. «Мир любой ценой означал бы и то, что Европа вступает в новый этап жизни, на котором у нее нет гарантий безопасности, так как российские имперские амбиции вместе с мирными переговорами никуда не исчезнут. И эти имперские амбиции будут перенесены уже в другие регионы, так как на этот раз аппетит Путина определённо гораздо больше, чем просто конфликт с одним или отдельным (...) государством», — подчеркнул президент Литвы.