Индийских студентов в Латвии уже тысячи: власти готовят более жесткие механизмы контроля в вузах

Что касается отчислений, то их доля составляет примерно 30%, и большинство отчислений происходит на первом курсе. В настоящее время правовая база позволяет иностранным студентам менять университет после отчисления, и некоторые из них пользуются этой возможностью. Если этого не сделать, им приходится покидать Латвию. В настоящее время единой стратегии привлечения иностранных студентов нет, поэтому она разрабатывается совместно с Рижским университетом имени Страдиня. "Совершенно ясно, что без международного сотрудничества и интернационализации обойтись нельзя, но больше внимания следует уделять не столько странам происхождения студентов, сколько их способности учиться и завершить обучение, а также их карьере после окончания вуза, включая участие в латвийском рынке труда", - отметила Левада.