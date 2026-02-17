МВД Латвии хочет серьезно усилить контроль за гражданами третьих стран
В Латвии обсуждают ужесточение контроля за гражданами третьих стран — МВД передало в Сейм объемный пакет поправок к Иммиграционному закону. Предложения собраны вместе с рядом служб и ведомств. Теперь вопрос — какие из мер получат поддержку в третьем чтении.
Работая в комиссиях Сейма и в различных межотраслевых форматах, Министерство внутренних дел пришло к ценным предложениям, которые будут способствовать более строгим и более четким правилам, а также дополнят уже утвержденный Кабинетом министров информационный доклад об укреплении механизмов контроля за гражданами третьих стран. Одно из предложений, относящееся к сфере обучения и студентам из третьих стран: если до сих пор вузам нужно было сообщать Государственной пограничной охране об иностранном студенте в случае, если занятия без уважительных причин пропускались 14 дней, то МВД предлагает сократить количество пропущенных дней до трех.
В уже одобренном Кабинетом министров плане действий предусмотрен ряд мер по контролю за пребыванием граждан третьих стран — например, в сфере занятости планируется ограничить возможности работодателей приглашать граждан третьих стран на простые профессии, предусмотрев такую возможность только для предприятий класса A по рейтинговой системе СГД, а также, следуя примеру 14 других государств — членов ЕС, запретить компаниям по трудоустройству привлекать граждан третьих стран к работе. Также предусмотрено разработать изменения в регулировании, увеличив санкции за административные правонарушения, совершенные иностранцами. Усиливается контроль и в сфере обучения — предлагается ввести депозитный взнос, который обеспечит покрытие расходов, связанных с выдворением иностранца, в случаях аннулирования визы или вида на жительство, а также установить запрет на воссоединение семей для студентов бакалавриата и магистратуры из стран вне НАТО.
Новый правовой регламент по более строгому контролю за гражданами третьих стран Министерство внутренних дел разработало совместно со Службой государственной безопасности, Государственной пограничной охраной, Управлением по делам гражданства и миграции, Государственной полицией, Консульским департаментом МИД, Службой государственных доходов, Государственным агентством занятости, Государственной инспекцией труда, Продовольственно-ветеринарной службой, Государственным агентством развития образования и полицией самоуправления Риги, а также с другими партнерами по сотрудничеству.