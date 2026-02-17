МВД Латвии хочет серьезно усилить контроль за гражданами третьих стран

Работая в комиссиях Сейма и в различных межотраслевых форматах, Министерство внутренних дел пришло к ценным предложениям, которые будут способствовать более строгим и более четким правилам, а также дополнят уже утвержденный Кабинетом министров информационный доклад об укреплении механизмов контроля за гражданами третьих стран. Одно из предложений, относящееся к сфере обучения и студентам из третьих стран: если до сих пор вузам нужно было сообщать Государственной пограничной охране об иностранном студенте в случае, если занятия без уважительных причин пропускались 14 дней, то МВД предлагает сократить количество пропущенных дней до трех.