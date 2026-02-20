Как сделать так, чтобы было больше денег? Жителям Латвии дали рекомендации
В последнее время в социальных сетях все чаще можно увидеть, что люди сознательно на время отказываются от покупок. Не потому, что не хватает денег или есть желание себя «наказать» за перерасход, а чтобы вернуть контроль и внутреннее спокойствие. Такие решения обычно возникают тогда, когда мы устаем от постоянного потребления и импульсивных покупок, объясняет ментор по финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска.
Цель вызова и его преимущества
Со стороны вызовы формата «Ничего не покупаю» могут казаться радикальными, однако они помогают остановиться, увидеть свои привычки и восстановить здоровые отношения с деньгами. Они позволяют понять, на что мы действительно хотим тратить заработанное.
Цель не в том, чтобы отказаться от всего, а в том, чтобы понять, что действительно необходимо, а что является вредной привычкой. После таких вызовов люди чаще начинают откладывать деньги, реже совершают импульсивные покупки и яснее видят, куда исчезают средства, отмечает Линда Шаблинска.
От одного дня до новой привычки
Начать можно с одного дня отказа от необязательных трат — 24 часа без лишних покупок, используя для питания то, что уже есть дома. Разумеется, не стоит планировать это на день оплаты счетов. Все необходимое остается, остальное можно отложить. Уже после одного дня многие замечают, что желание покупать уменьшается, а на счете остается больше денег.
Следующий шаг — 48 или 72 часа без покупок, например, на выходных. Это позволяет понять, сколько существует бесплатных занятий: прогулки, спорт, вечер с фильмом или книгой. Часто это также хороший момент навести порядок дома и осознать, сколько у нас уже есть.
Постепенно можно перейти к плану на месяц или даже на год. В долгосрочной перспективе стоит определить конкретные категории расходов, от которых временно отказаться.
Вызовы, связанные с питанием
В последнее время в социальных сетях активно обсуждается, сколько люди тратят на продукты питания. По данным Центрального статистического управления, в 2019 году расходы на питание составляли около 23 % от общих потребительских расходов. Для семьи из трех человек это тогда означало примерно 300 евро в месяц. С учетом инфляции цен на продукты в 2019–2025 годах сегодня такая же семья тратит на питание примерно на 55–60 % больше, то есть около 460–500 евро в месяц.
Такие вызовы особенно эффективны. Можно попробовать одну-две недели не покупать продукты (за исключением скоропортящихся). Это позволяет использовать запасы, освободить морозильник, сократить количество отходов и быстро получить финансовый эффект. В месяц можно сэкономить около 100 евро. Другие варианты — месяц не есть вне дома, делать покупки только раз в неделю или отказаться от перекусов и сладких напитков, рассказывает Линда Шаблинска.
Вызовы по разным категориям расходов
Для более длительных периодов необходим план, однако не нужно отказываться от всего сразу. Проще выбрать одну категорию — кофе вне дома, покупки в интернете, косметику или одежду — и временно ее «отключить».
За месяц становится ясно, что действительно необходимо, а что является привычкой. Особенно это касается одежды. Регулярные новинки и распродажи стимулируют покупки, однако такой вызов помогает понять, что существующего гардероба достаточно, и важнее научиться комбинировать вещи и использовать аксессуары, отмечает ментор по финансовой грамотности.
Можно попробовать и более творческие форматы — в течение определенного времени читать только книги из библиотеки или посещать исключительно бесплатные мероприятия. Многие удивляются, насколько широк бесплатный выбор — выставки, концерты, мероприятия сообществ. Это меняет взгляд на досуг и доказывает, что приятное времяпрепровождение не всегда связано с расходами.
