Как сделать так, чтобы было больше денег? Жителям Латвии дали рекомендации

В последнее время в социальных сетях активно обсуждается, сколько люди тратят на продукты питания. По данным Центрального статистического управления, в 2019 году расходы на питание составляли около 23 % от общих потребительских расходов. Для семьи из трех человек это тогда означало примерно 300 евро в месяц. С учетом инфляции цен на продукты в 2019–2025 годах сегодня такая же семья тратит на питание примерно на 55–60 % больше, то есть около 460–500 евро в месяц.