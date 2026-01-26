Эксперты в Риге предупредили: впереди "много неизвестного". К чему готовиться Латвии
Мировой порядок стремительно меняется — в международных отношениях Латвии нужно быть готовой к тому, что изменения привычной реальности неизбежны, а впереди много неизвестного. Об этом в понедельник, 26 января, на презентации ежегодника Латвийского института внешней политики рассуждали приглашенные эксперты.
Бывший президент Латвии Эгил Левитс назвал нынешнюю ситуацию переходом от порядка, основанного на правилах, к новому — многополярному миру, то есть миру с несколькими центрами силы, сообщает LSM.lv. Левитс сказал, что главный вопрос для европейцев и для нас — понять, станет ли Европа одним из будущих центров силы: «Европа должна стать центром силы в мире. Одним из центров силы. Сейчас есть определенные сигналы, что это может произойти, но для этого внешнюю политику Европы нужно довольно радикально изменить по сравнению с тем, какой она была до сих пор. И я должен сказать — есть сигналы, что это происходит, но посмотрим».
Это время также является вызовом для демократии и проверкой ее способности противостоять авторитаризму, отметил Левитс.
Он подчеркнул, что демократии способны справляться с такими вызовами, однако для этого необходима политическая воля. Также нужно уметь коммуницировать свою готовность, например, защищать свою территорию — в том числе потенциальным противникам. Это помогло бы предотвращать и сдерживать противника от нападений.
В последнее время очень много внимания уделяется вопросам безопасности — как с точки зрения финансирования обороны, так и в информационном пространстве, а также в развитии новых технологий. Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука подчеркнула, что 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на безопасность — это достижение. При этом важно понимать, как именно расходуются эти средства:
«Существует мнение, что у нас очень хорошо развивается оборонная индустрия. Действительно развивается. Но если мы посмотрим, какова доля нашей оборонной индустрии в ВВП, то там не только нет 1% — там даже половины процента нет. Это очень минимальный объем».
Штейнбука призвала двигаться к сбалансированной политике между зарубежными закупками и местным производством, чтобы стимулировать экономику и благосостояние Латвии через инвестиции в оборонную индустрию. В качестве положительных примеров она назвала производство бронемашин Patria и развитие в Латвии сферы дронов.
В свою очередь директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс подчеркнул, что цель развития собственной военной промышленности не в том, чтобы производить у себя абсолютно все. Нужно найти несколько уникальных ниш, которые стоит развивать. Он отметил, что Латвии необходимо развивать нечто большее, чем только собственное производство дронов: «На мой взгляд, гораздо больший потенциал — в том, что является "мозгами" этих дронов: что дает им возможность действовать на территории противника при GPS-сигналах; что дает возможность дронам взаимодействовать как группам, чтобы достигать эффектов, в которых больше компоненты искусственного интеллекта. И это, на мой взгляд, и есть подлинная революция будущего поля боя», — сказал Сартс.
Он подчеркнул: в новом мире, о котором рассуждали эксперты, роль военной силы будет все более значимой. В сфере высокоразвитых технологий Латвия может добиться большего, отметил Сартс.