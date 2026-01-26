Эксперты в Риге предупредили: впереди "много неизвестного". К чему готовиться Латвии

Бывший президент Латвии Эгил Левитс назвал нынешнюю ситуацию переходом от порядка, основанного на правилах, к новому — многополярному миру, то есть миру с несколькими центрами силы, сообщает LSM.lv. Левитс сказал, что главный вопрос для европейцев и для нас — понять, станет ли Европа одним из будущих центров силы: «Европа должна стать центром силы в мире. Одним из центров силы. Сейчас есть определенные сигналы, что это может произойти, но для этого внешнюю политику Европы нужно довольно радикально изменить по сравнению с тем, какой она была до сих пор. И я должен сказать — есть сигналы, что это происходит, но посмотрим».