НАТО оценило подход Латвии: как государство и общество вместе противостоят дезинформации

Как указывает центр передового опыта НАТО по стратегической коммуникации, Латвия за последние годы усовершенствовала правовое регулирование, внеся поправки в закон об электронной связи, закон об электронных средствах массовой информации и уголовный закон. Поправки предусматривают более широкие возможности ограничивать источники информации из России или связанные с Кремлем, а также более строгие наказания за помощь иностранному государству в осуществлении направленных против Латвии действий, за оправдание военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. По соображениям национальной безопасности к настоящему времени ограничен доступ более чем к 400 интернет-сайтам.