НАТО оценило подход Латвии: как государство и общество вместе противостоят дезинформации
Основной акцент в борьбе с информационными операциями России Латвия ставит на устойчивость общества, говорится в исследовании Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации о противодействии операциям информационного воздействия в регионе Скандинавии и Балтии.
В исследовании отмечается, что Латвия на протяжении длительного времени является целью российских операций информационного воздействия как из-за своего географического положения, так и из-за значительной доли русскоязычного населения. Угрозы для информационного пространства Латвии впервые были определены в концепции национальной обороны на 2012-2016 годы и включены также в последующие ее редакции.
В основе действующей концепции национальной обороны на 2023-2027 годы лежит понятие всеобъемлющей обороны, которое включает в себя индивидуальную устойчивость, коллективную устойчивость на уровне сообществ, предприятий и самоуправлений, а также устойчивость всего государства. В документе подчеркивается необходимость укреплять способность правительства и общества противостоять манипуляциям, в том числе дезинформации и операциям информационного воздействия, повышать осведомленность общества об угрозах интересам государства и намерениях потенциальных агрессоров.
Документ дополняет национальная концепция стратегической коммуникации и безопасности информационного пространства на 2023-2027 годы, которая предусматривает укрепление трех базовых элементов информационного пространства - стратегической коммуникации, медиасреды и медиa- и информационной грамотности.
Как подчеркивается в исследовании, в Латвии сформирован межведомственный подход к мониторингу, выявлению, анализу и реагированию на враждебную информацию. Координирующую роль в этом процессе играет департамент стратегической коммуникации и координации Государственной канцелярии, который регулярно проводит встречи с представителями различных учреждений по вопросам информационной безопасности.
Госканцелярия руководит координацией стратегической коммуникации и информационной безопасности, разрабатывает концепции, проводит информационные кампании и организует обучение по вопросам укрепления устойчивости общества. В свою очередь Министерство иностранных дел сотрудничает с международными партнерами и участвует в мероприятиях публичной дипломатии. Министерство обороны проводит такие мероприятия по укреплению устойчивости, как лекции и обучение, а также предоставляет финансирование негосударственным организациям. В свою очередь Национальные вооруженные силы проводят анализ угроз и участвуют в образовательных мероприятиях, а Служба государственной безопасности осуществляет анализ угроз, проводит расследование и превентивные консультации. Национальный совет по электронным средствам массовой информации ограничивает источники информации, которые представляют опасность для безопасности государства, и реализует программы медиаграмотности.
В исследовании отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усилила меры по укреплению устойчивости и готовности общества. С 2024 года в программе среднего образования введено обязательное обучение государственной обороне, Минобороны проводит лекции о действиях в кризисных ситуациях для младших школьников. Также в Латвии реализована реформа образования, предусматривающая преподавание на латышском языке во всех школах.
Как указывает центр передового опыта НАТО по стратегической коммуникации, Латвия за последние годы усовершенствовала правовое регулирование, внеся поправки в закон об электронной связи, закон об электронных средствах массовой информации и уголовный закон. Поправки предусматривают более широкие возможности ограничивать источники информации из России или связанные с Кремлем, а также более строгие наказания за помощь иностранному государству в осуществлении направленных против Латвии действий, за оправдание военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. По соображениям национальной безопасности к настоящему времени ограничен доступ более чем к 400 интернет-сайтам.
В исследовании подчеркивается, что подход Латвии к ограничению операций информационного воздействия характеризуется ориентированной на устойчивость моделью защиты "всего общества", гибким межведомственным сотрудничеством под руководством Госканцелярии и широким набором правовых инструментов.