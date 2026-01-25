Переговоры без результата, но с поворотом: латвийский эксперт о диалоге между Россией и Украиной в Абу-Даби
Переговоры США, России и Украины формально завершились без результата, однако эксперты видят в них скрытый перелом: в диалог впервые активно включились военные, а обсуждение постепенно смещается от политики к конкретным решениям на поле боя.
Несмотря на то, что переговоры делегаций США, России и Украины до сих пор не дали результатов из-за отрицательной позиции России по Донецку, они привели к определенному поворотному моменту, заявил агентству LETA политолог Карлис Даукштс. По его словам, второй раунд переговоров завершился «фактически без результата», однако появились новые повороты.
Эксперт отметил, что дипломатические переговоры усилены присутствием военных, например руководителя канцелярии президента Украины Кирилла Буданова. «Он обладает очень большим влиянием в разведывательных службах Украины, а также имеет крайне хорошие отзывы в США. Это равнозначный и очень сильный переговорщик», — подчеркнул эксперт.
Он также указал, что потенциальным достижением переговоров является переход от обсуждения крупных политических проблем к техническим решениям на поле боя, что относится к задачам военных специалистов. Таким образом, участие военных в дипломатических переговорах «вносит структуру конкретики», добавил он.
Как сообщалось, в субботу в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров делегаций США, России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двухдневные трехсторонние переговоры завершились конструктивными обсуждениями «возможных параметров прекращения войны». Он также сообщил, что переговоры могут продолжиться уже на следующей неделе.
Это первый известный случай, когда представители администрации президента США Дональда Трампа одновременно встречались с представителями Украины и России, в то время как Вашингтон продолжает усилия по прекращению войны, начатой Россией.
В переговорах участвовали специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие должностные лица. По словам Зеленского, Украину представляли также представители армии и военной разведки.
Какие именно вопросы обсуждались и каковы результаты переговоров, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров состоялся в пятницу.
Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме, заявил, что документы по прекращению войны, которые готовятся совместно с Вашингтоном, почти готовы, однако несколько чувствительных пунктов, главным образом связанных с территориальными вопросами, остаются нерешенными.