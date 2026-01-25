Переговоры без результата, но с поворотом: латвийский эксперт о диалоге между Россией и Украиной в Абу-Даби

Несмотря на то, что переговоры делегаций США, России и Украины до сих пор не дали результатов из-за отрицательной позиции России по Донецку, они привели к определенному поворотному моменту, заявил агентству LETA политолог Карлис Даукштс. По его словам, второй раунд переговоров завершился «фактически без результата», однако появились новые повороты.