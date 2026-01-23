Москва непреклонна: перед началом переговоров от Украины требуют отдать территории, которые не удалось отвоевать за 4 года

Американское издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что главной темой трехсторонней встречи в Абу-Даби станет территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, также подтвердил, что вопрос Донбасса является ключевым и будет обсуждаться на переговорах в Абу-Даби в пятницу и субботу.