Москва непреклонна: перед началом переговоров от Украины требуют отдать территории, которые не удалось отвоевать за 4 года
На фоне закрытых переговоров в Абу-Даби Кремль вновь выдвигает старые территориальные требования. При этом загадочная "анкориджская формула" так и остается без объяснений, усиливая напряжение вокруг будущего Донбасса.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ожидаемые в Абу-Даби трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США, подчеркнул, что позиция России всем хорошо известна — украинские войска должны покинуть территории Донбасса, которые россияне за четыре года так и не смогли завоевать.
Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков в ночь на пятницу после переговоров Путина с представителями президента США Дональда Трампа упомянул так называемую анкориджскую формулу, согласно которой между США и Россией якобы было согласовано решение территориального вопроса. Однако в пятницу Песков отказался пояснить, что именно означает «анкориджская формула».
Американское издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что главной темой трехсторонней встречи в Абу-Даби станет территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, также подтвердил, что вопрос Донбасса является ключевым и будет обсуждаться на переговорах в Абу-Даби в пятницу и субботу.
Трамп также прокомментировал 23 января тему предстоящей встречи. «Мы обсуждаем то, что обсуждается шесть-семь месяцев», — заявил он журналистам, трансляцию вел Белый дом. По его словам, Зеленский сообщил, что хочет заключить сделку. Россия и Украина идут на уступки для решения конфликта, резюмировал он.