В Абу-Даби прошли первые переговоры между Россией, Украиной и США с начала войны
23-24 января в Абу-Даби состоялись первые с начала полномасштабной войны переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, Украины и США. Детали неизвестны, но источники журналистов говорят о «позитивном» продвижении. Стороны могут встретиться снова на следующей неделе. О том, как прошли переговоры в Абу-Даби, — в материале «Новой-Европа».
Чего стороны ждут от переговоров?
Встречи проводились в закрытом режиме без официальных подробностей для прессы. Формат включал обсуждения «в разных форматах» — как в узких рабочих группах, так и с более широкими обсуждениями между делегациями. Так переговоры должны были поднять разные вопросы — от безопасности до политических и экономических вопросов.
Россия
23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, Украины и США. Там же должны были встретиться и руководители двусторонней группы по экономическим делам России и США.
Встреча продолжалась более трех с половиной часов и «была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Украиной и Европой». Так, например, Путину рассказали о встрече Трампа и Владимира Зеленского в Давосе.
По словам Ушакова, затем Путин лично дал «конкретные инструкции» дипломатам перед Абу-Даби «с учетом всех деталей разговора с американцами». Также в ходе прошедших в Москве переговоров «констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит». Помимо этого помощник Путина подчеркнул, что Россия сейчас не собирается прекращать боевые действия. «Мы, как подчеркивает Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — сказал Ушаков.
Окончательных решений всем основным вопросам — территориальному, о гарантиях безопасности для Украины и о нерасширении НАТО, которого добивается Путин, — нет, уточнил источник The Bell со связями в Кремле. Однако собеседник издания добавил, что почти по всем вопросам есть движение вперед.
Украина
Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе также заявил, что он поддерживает встречу своей команды переговорщиков с российскими и американскими коллегами на нейтральной территории. По его словам, даже переговоры «на техническом уровне» — «это лучше, чем вообще не иметь никакого диалога». «Если на техническом уровне мы начнем эту трехстороннюю встречу, я надеюсь, что мы найдем какие-то… Не знаю — россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что все должны быть готовы, не только Украина. И это важно для нас, поэтому мы увидим, каким будет результат», — отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что ключевым вопросом переговоров остается «вопрос Донбасса», поэтому стороны будут обсуждать «в модальности, как они это видят».
В субботу к переговорам должны были присоединиться высокопоставленные представители вооруженных сил и военной разведки Украины. При этом российская армия в ночь на 24 января атаковала Киев и Харьков. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, погиб один мирный житель, еще четыре человека пострадали. Троих раненых госпитализировали. В Харьковской области известно о 19 пострадавших, пишут местные власти. В Харькове атака дронов продолжалась 2,5 часа. В результате обстрелов пострадали общежитие для переселенцев, больница и родильный дом.
США
Инициаторами трехсторонней встречи стали Штаты, писала газета Financial Times. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам, что Трамп хочет договориться о возможном мирном соглашении. FT уточняет, что Россия была согласна на параллельные переговоры с Украиной, во время которых посредники будут курсировать между делегациями. Источник издания подтвердил, что такая схема похожа на ту, по которой проходили переговоры Абу-Даби в ноябре 2025 года, когда украинские и российские переговорщики встречались отдельно с американскими официальными лицами, но не общались друг с другом напрямую.
Также итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщала, что в Абу-Даби представят четыре документа, которые могут стать основой мирного договора. Один из них предлагает полный вывод ВСУ с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и европейских союзников, а также на программу восстановления Украины на $800 млрд под руководством главы BlackRock Ларри Финка. Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед переговорами говорил, что работа над мирным планом уже завершена на 90%.
Кого стороны отправили на переговоры?
В Абу-Даби от России поехали «представители руководства» Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Ранее он уже участвовал в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в мае 2025 года.
В результате тех встреч страны согласились на крупные обмены пленными, в том числе по формуле 1000 на 1000 человек, но не смогли найти компромисс по вопросам мирного соглашения.
Политолог Илья Гращенков в беседе с «Осторожно Media» высказал мнение, что Костюкова отправили на переговоры для того, чтобы он мог согласовать вопросы безопасности и буферной зоны. По его мнению, именно создание последней помогает перейти к процессу прекращения огня. «В ходе конфликта эта буферная зона, изначально де-факто имеющаяся, превратилась сегодня в непосредственно границу постоянных столкновений», — указал эксперт.
Также для двусторонних переговоров с США в Абу-Даби туда прилетел специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев. «Агентство» заметило, что в российскую переговорную группу входил первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин. «Российские источники называли его “лучшим переговорщиком”, а западные отмечали роль в вербовке сирийцев для ЧВК “Вагнер” в Ливии», — пишет издание.
В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель главы офиса президента Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По данным Axios, в состав американской группы переговорщиков вошли министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Именно Дрисколл, по данным Axios, 19 ноября в Киеве лично передал президенту Украины первую редакцию мирного плана Вашингтона из 28 пунктов. Как отмечает украинская служба «Би-би-си», «утечка условий этого плана в СМИ вызвала хаос по обе стороны Атлантики». Сама же идея привлечь министра к этой миссии принадлежала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, с которым он учился на одном курсе юридического факультета в Йельском университете.
Диалог продолжится
Днем 24 января переговоры, которые продолжались более трех часов, завершились. Стороны не делали никаких заявлений по итогам. Будут ли переговоры продолжены завтра — официально не уточняется, сегодня новых встреч не ожидается.
Однако источник Axios среди украинских чиновников говорит о том, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе в Абу-Даби. По информации журналиста издания Барака Равида, трехсторонняя встреча прошла «позитивно и конструктивно». Источник ТАСС тоже допускает вероятность того, что в ближайшие дни может состояться еще один раунд обсуждений прекращения войны.
Владимир Зеленский заявил, что Москва, Киев и Вашингтон «многое обсудили, и важно, что разговоры были конструктивными». По его словам, главное, на чем были сосредоточены обсуждения, — «возможные параметры прекращения войны»: «По итогам встреч все стороны договорились доложить в свои столицы о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи. При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — последующие встречи состоятся, возможно, на следующей неделе», — написал он.
По итогам первой встречи 23 января источник в Белом доме сказал NBC News, что разговор был «продуктивным».