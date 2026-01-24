В Абу-Даби прошли первые переговоры между Россией, Украиной и США с начала войны

Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе также заявил, что он поддерживает встречу своей команды переговорщиков с российскими и американскими коллегами на нейтральной территории. По его словам, даже переговоры «на техническом уровне» — «это лучше, чем вообще не иметь никакого диалога». «Если на техническом уровне мы начнем эту трехстороннюю встречу, я надеюсь, что мы найдем какие-то… Не знаю — россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что все должны быть готовы, не только Украина. И это важно для нас, поэтому мы увидим, каким будет результат», — отметил Зеленский.