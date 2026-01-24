Полезные советы
Ужин на одном противне: куриные бедра в йогурте с лимоном и запеченные овощи
Иногда нужен ужин, который выглядит как полноценное домашнее блюдо, а по факту почти готовит себя сам. Этот вариант именно такой: куриные бедра в йогуртово-лимонном маринаде запекаются вместе с овощами на одном противне. Минимум грязной посуды, никаких сложных техник — и при этом сочная курица, ароматные овощи и легкая кислинка лимона, которая делает вкус свежее.
Ингредиенты (на 3–4 порции)
Для курицы:
- куриные бедра (с кожей или без) — 700–900 г
- греческий йогурт — 200 г
- лимонный сок — 2 ст. л.
- паприка — 1 ч. л.
- соль, черный перец — по вкусу
- чеснок — 2 зубчика (по желанию)
Для овощей:
- картофель — 500 г
- морковь — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- (или любые овощи: сладкий перец, кабачок, цветная капуста, брокколи, шампиньоны)
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
В миске смешайте йогурт, лимонный сок, паприку, соль и перец. Если любите более яркий вкус — добавьте раздавленный чеснок. Обмажьте бедра маринадом и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время — уберите в холодильник на 2–8 часов: вкус будет насыщеннее. Нарежьте картофель и морковь средними кусками, лук — дольками. Перемешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Разложите овощи по противню (лучше на пергамент). Сверху — куриные бедра. Маринад, который остался в миске, можно распределить по курице.
Разогрейте духовку до 200°C.
- Бедра: 35–40 минут
- Филе (если замените бедра): 25–30 минут
Ориентируйтесь на готовность: сок должен быть прозрачным, а курица — хорошо пропеченной. Если хотите более румяную поверхность, включите гриль на последние 2–3 минуты.