Ужин на одном противне: куриные бедра в йогурте с лимоном и запеченные овощи

В миске смешайте йогурт, лимонный сок, паприку, соль и перец. Если любите более яркий вкус — добавьте раздавленный чеснок. Обмажьте бедра маринадом и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время — уберите в холодильник на 2–8 часов: вкус будет насыщеннее. Нарежьте картофель и морковь средними кусками, лук — дольками. Перемешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Разложите овощи по противню (лучше на пергамент). Сверху — куриные бедра. Маринад, который остался в миске, можно распределить по курице.