Ужин на одном противне: куриные бедра в йогурте с лимоном и запеченные овощи
Иногда нужен ужин, который выглядит как полноценное домашнее блюдо, а по факту почти готовит себя сам. Этот вариант именно такой: куриные бедра в йогуртово-лимонном маринаде запекаются вместе с овощами на одном противне. Минимум грязной посуды, никаких сложных техник — и при этом сочная курица, ароматные овощи и легкая кислинка лимона, которая делает вкус свежее.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

Для курицы:

  • куриные бедра (с кожей или без) — 700–900 г
  • греческий йогурт — 200 г
  • лимонный сок — 2 ст. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль, черный перец — по вкусу
  • чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Для овощей:

  • картофель — 500 г
  • морковь — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • (или любые овощи: сладкий перец, кабачок, цветная капуста, брокколи, шампиньоны)
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

В миске смешайте йогурт, лимонный сок, паприку, соль и перец. Если любите более яркий вкус — добавьте раздавленный чеснок. Обмажьте бедра маринадом и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время — уберите в холодильник на 2–8 часов: вкус будет насыщеннее. Нарежьте картофель и морковь средними кусками, лук — дольками. Перемешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Разложите овощи по противню (лучше на пергамент). Сверху — куриные бедра. Маринад, который остался в миске, можно распределить по курице.

Разогрейте духовку до 200°C.

  • Бедра: 35–40 минут
  • Филе (если замените бедра): 25–30 минут

Ориентируйтесь на готовность: сок должен быть прозрачным, а курица — хорошо пропеченной. Если хотите более румяную поверхность, включите гриль на последние 2–3 минуты. 

