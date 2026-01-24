Летающая из Риги авиакомпания ввела строгие ограничения на использование одного устройства
Немецкая Lufthansa Group, являющаяся вторым по пассажиропотоку авиаперевозчиком Европы, объявила о введении строгих ограничений на использование пауэрбанков на своих авиарейсах. Ранее аналогичные меры ввели и другие крупные авиакомпании мира, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan.
Lufthansa Group объявила, что больше не допускается использование или зарядка портативных зарядных устройств пассажирами во время полета на борту ее самолетов. Одновременно будет ограничено количество портативных зарядных устройств на одного пассажира – максимум две единицы.
Кроме того, пауэрбанки больше не разрешается размещать в верхних багажных отделениях. Вместо этого их необходимо хранить при себе, в кармане сиденья или в ручной клади под сиденьем.
При этом зарядные устройства должны иметь максимальную мощность батареи 100 ватт-часов – портативные зарядные устройства емкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч должны быть предварительно одобрены авиакомпанией, прежде чем их можно будет пронести на борт.
"Новые правила повышают безопасность на борту как для пассажиров, так и для членов экипажа: неисправный портативный аккумулятор с литий-ионными батареями представляет потенциальную опасность возгорания", – заявила авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в группу Lufthansa.
Портативные аккумуляторы и электронные сигареты по-прежнему будут запрещены в сдаваемом багаже по соображениям безопасности. По словам авиакомпании, новые правила соответствуют "последним рекомендациям международных авиационных организаций EASA, FAA, IATA и ICAO".
Помимо самой Lufthansa в группу также входят такие популярные авиаперевозчики, как Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways и Swiss International Air Lines.