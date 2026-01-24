Антибиотики "на завтрак": появилась тревожная статистика о том, как мы губим свой иммунитет

Больше всего ZVA беспокоит то, что именно вне больниц резко прибавили антибиотики широкого спектра — их стали применять примерно на треть чаще. Это те препараты, которые «бьют» сразу по многим бактериям. Иногда это оправдано, но нередко можно обойтись антибиотиком узкого спектра — он действует точнее и меньше «цепляет» полезную микрофлору. Чем чаще без необходимости используют широкий спектр, тем быстрее растет риск антимикробной резистентности — когда бактерии перестают реагировать на лечение.