Антибиотики "на завтрак": появилась тревожная статистика о том, как мы губим свой иммунитет
В 2024 году в Латвии антибиотиков стали использовать больше — общий рост составил 4%, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA). Ведомство отмечает, что данные за 2025 год еще подсчитают в феврале-марте.
Если сравнить с 2023 годом, потребление выросло с 14,87 до 15,46 «определенных суточных доз» на 1000 жителей в день. Причем рост заметен и вне больниц, и в стационарах: в амбулаторном секторе — на 3,3%, в лечебных учреждениях — на 9,6%.
Больше всего ZVA беспокоит то, что именно вне больниц резко прибавили антибиотики широкого спектра — их стали применять примерно на треть чаще. Это те препараты, которые «бьют» сразу по многим бактериям. Иногда это оправдано, но нередко можно обойтись антибиотиком узкого спектра — он действует точнее и меньше «цепляет» полезную микрофлору. Чем чаще без необходимости используют широкий спектр, тем быстрее растет риск антимикробной резистентности — когда бактерии перестают реагировать на лечение.
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) объясняют это просто: когда человек начинает принимать антибиотики, чувствительные бактерии погибают, а устойчивые выживают, продолжают размножаться и могут передаваться другим людям. В итоге инфекции становится лечить сложнее.
При этом в больницах есть и хорошие новости: доля антибиотиков широкого спектра в общем потреблении системных антибиотиков снизилась с 42% в 2023 году до 38,1% в 2024-м. Также сократилось использование ряда «приоритетных» препаратов: фторхинолонов — на 34%, тетрациклинов — на 14%, карбапенемов (антибиотиков «последнего выбора») — на 10%. Доля антибиотиков резервной группы в больницах тоже уменьшилась более чем вдвое.
ZVA напоминает: антибиотики помогают только при бактериальных инфекциях. Самолечение, прием «на всякий случай» или прерванный курс ускоряют распространение устойчивости. Если антибиотик назначен врачом, курс нужно допить полностью — даже если стало лучше.
Ранее инфектолог Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Уга Думпис отмечал, что в Латвии потребление антибиотиков вне больниц можно было бы сократить на 20–30%, а в стационарах — как минимум на 10–20%. Президент Ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре также подчеркивала: врачи могут оптимизировать назначения, если регулярно пересматривать свои привычки выписывания этих препаратов.