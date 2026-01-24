"Приходится идти на коленях просить Tallink вернуться": план возвращения парома Рига-Стокгольм сорвался
Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время не откроют. Его приостановили в 2020 году, когда в Латвии и во всем мире бушевала пандемия Covid-19. Возобновить рейсы обещали уже несколько раз, однако теперь видно, что это будет не так просто.
«Мы в принципе договорились о формате, чтобы уже в апреле следующего года паромное сообщение было восстановлено», — говорил в июне прошлого года после муниципальных выборов Латвийскому радио тогдашний кандидат в мэры Риги, а сейчас глава думы Виестурс Клейнбергс. Однако теперь план изменился.
«Сейчас ясно, что в апреле этого года точно не будет. Тогда актуальная версия, каким образом могли бы состояться переговоры, не реализовалась», — сказал теперь Клейнбергс.
Работа в самоуправлении продолжается. Главная задача — создание паромной причальной инфраструктуры, признал Клейнбергс. Частный инвестор и Управление Рижского свободного порта планируют построить новый терминал на Андрейсале примерно в двух километрах от нынешней паромной стоянки. В прошлом году разработчик планировал принять первого пассажира в 2030 году, сообщает LSM.lv.
«В прошлом году мы говорили о временной причальной площадке, которая была бы решением вместе со свободным портом. Сейчас мы смотрим на более устойчивые решения, но я точно не стал бы называть конкретные годы», — отметил Клейнбергс, не назвав и конкретные затраты проекта.
Сообщение со Стокгольмом потенциально могла бы восстановить эстонская компания Tallink, которая выполняла перевозки до 2020 года. В самоуправлении указали, что это единственный коммерсант, с кем ведутся переговоры.
Пока на Андрейсале будут строить новый терминал, суда могли бы швартоваться в существующем пассажирском терминале, который, однако, нужно перестроить. Это признали в Управлении Рижского свободного порта, оценивая, что временное решение обойдется от полумиллиона до миллиона евро. При этом нынешнее здание принадлежит частному собственнику, а значит управление не может вмешиваться в объект, находящийся в частной собственности.
Управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш сказал: «Чтобы вообще это делать, нужно договориться с паромным оператором, потому что то, что мы что-то отремонтируем, не означает, что кто-то будет ходить. Это переговоры, которые уже какое-то время идут с Tallink. Если они примут решение в какой-то период все же обеспечивать линию, вероятнее всего одним судном, то самое раннее это могло бы произойти весной следующего года. Мы, конечно, надеемся, что их взгляд на Ригу не полностью заброшен или потерян. У меня есть определенная уверенность, что это не так. Вопрос во времени, когда паром вернется».
Компания Tallink в письменном ответе Латвийскому радио сообщила, что о Риге не забыла:
«Когда региональная экономика восстановится, мы будем готовы рассмотреть возобновление судоходного сообщения со столицей Латвии. До сих пор одним из главных препятствий было и отсутствие терминала. В свою очередь информация о том, что в Риге предпринимаются шаги в правильном направлении, очень радует. Tallink планирует связаться с латвийскими должностными лицами, чтобы получить дополнительную информацию, поэтому сейчас еще слишком рано давать более подробные комментарии».
Регулярное паромное сообщение из Риги обязательно нужно восстановить, считает депутат оппозиции Сейма, эксперт по транспорту Андрис Кулбергс. По его мнению, передать существующий терминал частному собственнику в свое время было ошибкой.
«Частный собственник не инвестировал. Должен был быть железный договор о том, что там должен быть терминал с адекватной арендной или причальной платой. Как указал Tallink, это было главной причиной, почему мы потеряли 880 000, почти миллион туристов в год. Результат такой: нет ни терминала, ни парома. Взамен нет никакого решения. Ни один из мэров не может реализовать такой важный для города вопрос. К сожалению, приходится идти на коленях просить Tallink вернуться. Других вариантов я не вижу», — заявил Кулбергс.
В прошлом году в Ригу на круизных судах приехали около 115 000 туристов, каждый в среднем оставил 50 евро. Такая информация есть у Управления Рижского свободного порта. В Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов этому рады. Однако, по их мнению, по сравнению с регулярным паромным сообщением доходы от круизных судов невелики.