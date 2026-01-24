"Приходится идти на коленях просить Tallink вернуться": план возвращения парома Рига-Стокгольм сорвался

Управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш сказал: «Чтобы вообще это делать, нужно договориться с паромным оператором, потому что то, что мы что-то отремонтируем, не означает, что кто-то будет ходить. Это переговоры, которые уже какое-то время идут с Tallink. Если они примут решение в какой-то период все же обеспечивать линию, вероятнее всего одним судном, то самое раннее это могло бы произойти весной следующего года. Мы, конечно, надеемся, что их взгляд на Ригу не полностью заброшен или потерян. У меня есть определенная уверенность, что это не так. Вопрос во времени, когда паром вернется».