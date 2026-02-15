Латвийский биатлонист Расторгуев занял 29-е место в гонке преследования на Олимпийских играх

На первой стрельбе стоя Расторгуев допустил одну ошибку, однако поднялся на 16-ю позицию, Лозберс ошибся один раз, а Мисе — два. В последней стрельбе Расторгуев допустил две ошибки, что отбросило его на 22-е место, а до финиша его обошли несколько соперников, и в итоге ему пришлось довольствоваться 29-м местом.