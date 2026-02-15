Латвийский биатлонист Расторгуев занял 29-е место в гонке преследования на Олимпийских играх
В гонке преследования на 12,5 километра на Олимпийских играх в Милане и Кортине латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье занял 29-е место, Рихард Лозберс финишировал 47-м, а Эдгар Мисе отстал на круг и не финишировал.
Олимпийским чемпионом стал занявший седьмое место в спринте швед Мартин Понсилуома, который на огневых рубежах допустил лишь одну ошибку и финишировал через 31 минуту и 11,9 секунды.
Вторым с отставанием 20,6 секунды финишировал бронзовый призер спринта Стурла Холм Легрейд из Норвегии, допустивший две ошибки, а третьим еще через 9,1 секунды линию финиша пересек Эмильен Жаклен, который на огневых рубежах допустил три ошибки, из них две на последней стрельбе стоя.
Расторгуев вышел на трассу через две минуты и четыре секунды после победителя спринта француза Кентена Фийона-Майе, а Лозберс стартовал еще через восемь секунд.
На первой стрельбе лежа Расторгуев был точен и вернулся на трассу на 21-й позиции, тогда как Рихард Лозберс и Эдгар Мисе допустили соответственно по три и четыре ошибки и откатились на 51-ю и 60-ю позиции.
Во второй стрельбе лежа Расторгуев вновь отработал без ошибок и поднялся на 18-ю позицию, тогда как Лозберс и Мисе прошли по одному штрафному кругу и вернулись на трассу на 47-м и 60-м местах.
На первой стрельбе стоя Расторгуев допустил одну ошибку, однако поднялся на 16-ю позицию, Лозберс ошибся один раз, а Мисе — два. В последней стрельбе Расторгуев допустил две ошибки, что отбросило его на 22-е место, а до финиша его обошли несколько соперников, и в итоге ему пришлось довольствоваться 29-м местом.
Лозберс на последней стрельбе допустил еще две ошибки, а Мисе был обогнан на круг и четвертую стрельбу уже не выполнял.
На финише Расторгуев уступил победителю три минуты и 28,9 секунды, а Лозберс проиграл пять минут и 17 секунд.