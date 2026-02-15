Подробности ДТП с участием восьми машин под Кекавой: на месте работают оперативный штаб и Национальные вооруженные силы
фото: LETA
Авария произошла на 18-м километре Баусского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской объездной между Катлакалнсом и Рижской окружной дорогой, ближе к окружной.
Чтобы скоординировать ликвидацию последствий аварии с участием газовоза, произошедшей в субботу на Кекавской объездной дороге, и привлечь необходимые ресурсы, на месте происшествия создан оперативный штаб, сообщила агентству LETA представитель пресс-службы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Анете Страздиня.

В оперативный штаб вошли представители VUGD, Службы неотложной медицинской помощи, Госполиции, Latvijas propāna gāze, Sadales tīkls, Дирекции безопасности дорожного движения, Latvijas autoceļu uzturētājs, муниципальной полиции, а также водитель грузовика. На месте происшествия привлечены и Национальные вооруженные силы.

На месте происшествия медики оказали помощь 16 людям, из них шестерым потребовалась госпитализация.

фото: LETA
Кекавская объездная закрыта после массового ДТП.
Пожарные-спасатели продолжают работу на месте аварии, движение на этом участке Баусского шоссе по-прежнему перекрыто.

Latvijas valsts ceļi предупредило, что восстановление движения, вероятнее всего, займет довольно длительное время — как минимум несколько часов.

Как сообщалось ранее, из-за тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в воскресенье, движение по Кекавской объездной дороге перекрыто в обоих направлениях.

Авария произошла на 18-м километре Баусского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской объездной между Катлакалнсом и Рижской окружной дорогой, ближе к окружной. В Кекавском крае произошло столкновение восьми автомобилей: шести легковых и двух грузовых. В результате один грузовик — газовоз — съехал с насыпи и опрокинулся. В VUGD добавили, что из цистерны грузовика происходит утечка газа. Участие Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не требуется.

Очевидцы сообщают, что утром движению на месте аварии мешал густой периодический туман, при этом светило яркое солнце.

Видео с места ДТП доступно здесь.

