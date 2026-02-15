Подробности ДТП с участием восьми машин под Кекавой: на месте работают оперативный штаб и Национальные вооруженные силы

Авария произошла на 18-м километре Баусского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской объездной между Катлакалнсом и Рижской окружной дорогой, ближе к окружной. В Кекавском крае произошло столкновение восьми автомобилей: шести легковых и двух грузовых. В результате один грузовик — газовоз — съехал с насыпи и опрокинулся. В VUGD добавили, что из цистерны грузовика происходит утечка газа. Участие Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не требуется.