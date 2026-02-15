Во время зимней Олимпиады житель Лиепаи выиграл 123 000 евро в Спортивной лотерее
На фоне зимней Олимпиады житель Лиепаи выиграл 123 000 евро в Спортивной лотерее. Счастливый билет он получил в подарок от семьи и стер его в кругу близких.
Крупный выигрыш в 123 000 евро в Спортивной лотерее достался примерно 40-летнему жителю Лиепаи. Примечательно, что удача улыбнулась ему именно в период проведения зимней Олимпиады — и выигрыш оказался по-настоящему олимпийским. В разговоре с представителями Latvijas Loto мужчина рассказал, что его семья не является постоянными игроками в лотереи. Однако в последние годы у них появилась традиция добавлять лотерейные билеты к подаркам.
«Это могут быть любые праздники — дни рождения, Рождество, когда к подарку мы добавляем еще и по лотерейному билету», — говорит он.
Счастливый билет Спортивной лотереи он тоже получил в подарок. «Мне подарили три билета — два Спортивной лотереи и один Džungļi. Не знаю, почему именно эти. Скорее всего, дети выбрали по картинке», — улыбается победитель.
В пятницу вечером вся семья была вместе, когда он начал стирать билеты. «Сидел и стирал. Увидел, что совпадают символы, но сумму выигрыша сразу не стал открывать. Сначала стер все символы, и только потом начал стирать место, где раскрывается выигрыш. Смотрю — 1, 2, 3… Честно говоря, не поверил. Дал жене проверить. Дети громко кричали, но думаю, они не совсем понимали масштаб выигрыша. Для них главное — что вообще есть выигрыш», — смеется мужчина.
По его словам, ощущение нереальности происходящего сохранялось еще долго. «Откровенно говоря, я был в небольшом шоке, и недоверие сохранялось все выходные. До понедельника, когда я позвонил в Latvijas Loto, где мне подтвердили выигрыш. Оглядываясь назад, могу сказать, что, участвуя в лотереях, надежда выиграть у меня была, но ощущения, что обладателем крупного выигрыша могу быть именно я, — никогда. Вот видите, в жизни все-таки случаются чудеса».
Дополнительной радостью стало и то, что в этой общественно полезной лотерее с выигрыша не удерживается подоходный налог с населения. Сейчас деньги уже перечислены на счет, и победитель признается, что чувствует себя счастливым, но старается сохранять спокойствие. «Кто бы не был счастлив?! — риторически спрашивает он. — Но я человек приземленный и “в облаках” не летаю». Что касается планов, то они уже примерно определены. «Скорее всего, вложим средства в недвижимость. Конечно, и себя немного побалуем», — говорит обладатель по-настоящему олимпийского выигрыша.