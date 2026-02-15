Во время зимней Олимпиады житель Лиепаи выиграл 123 000 евро в Спортивной лотерее

Дополнительной радостью стало и то, что в этой общественно полезной лотерее с выигрыша не удерживается подоходный налог с населения. Сейчас деньги уже перечислены на счет, и победитель признается, что чувствует себя счастливым, но старается сохранять спокойствие. «Кто бы не был счастлив?! — риторически спрашивает он. — Но я человек приземленный и “в облаках” не летаю». Что касается планов, то они уже примерно определены. «Скорее всего, вложим средства в недвижимость. Конечно, и себя немного побалуем», — говорит обладатель по-настоящему олимпийского выигрыша.