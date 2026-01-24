Тяжелый случай: жителям Латвии рассказали об огромных расходах, которые им грозят на популярных европейских курортах
Каждое восьмое заявление на выплату по туристическому страхованию в январе и феврале связано с травмами, полученными при катании на лыжах или сноуборде за границей, свидетельствуют обобщенные данные страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company.
Январь и февраль являются самыми активными месяцами для занятий зимними видами спорта. По данным BTA, травмы, полученные при катании на лыжах и сноуборде в эти месяцы, составляют 12 % от всех заявлений на страховые выплаты по туристическому страхованию. Чаще всего такие травмы получают на горнолыжных курортах Австрии, Италии, Франции, Словакии и Швейцарии.
Самый тяжелый случай за последние два года в практике BTA произошел на горнолыжном курорте в Андорре, где во время катания клиент неудачно упал и получил серьезные травмы головы и позвоночника, в том числе перелом позвонка, а также потерял сознание. Пострадавшему потребовалась неотложная медицинская помощь, лечение в медицинском учреждении и медицинские вспомогательные средства. Общая сумма страховой выплаты в этом случае составила 3272 евро.
В другом случае на курорте во Французских Альпах человек уже в первый день в горах, поднимаясь на подъемнике, неудачно упал и травмировал колено, даже не начав кататься. В этом случае страховая выплата превысила 2000 евро.
В Словакии во время катания на лыжах мужчина в результате падения получил травмы головы, носа и шеи, а расходы на неотложную медицинскую помощь составили 2075 евро.
В свою очередь, в Швейцарии во время семейного путешествия ребенок, катаясь на лыжах, упал и сломал руку. В этом случае страхование покрыло расходы на лечение в размере 1150 евро.