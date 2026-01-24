Тяжелый случай: жителям Латвии рассказали об огромных расходах, которые им грозят на популярных европейских курортах

Самый тяжелый случай за последние два года в практике BTA произошел на горнолыжном курорте в Андорре, где во время катания клиент неудачно упал и получил серьезные травмы головы и позвоночника, в том числе перелом позвонка, а также потерял сознание. Пострадавшему потребовалась неотложная медицинская помощь, лечение в медицинском учреждении и медицинские вспомогательные средства. Общая сумма страховой выплаты в этом случае составила 3272 евро.