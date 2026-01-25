Уничтожение населения: ЕП решительно осудил массовые убийства и жестокое подавление мирных протестов в Иране
Европейский парламент (ЕП) в резолюции, принятой на этой неделе, осудил жестокие репрессии Ирана против протестующих и выразил возмущение массовыми убийствами, которые иранский режим совершает в отношении населения, сообщила агентству LETA пресс-секретарь ЕП в Латвии Кристине Лиепиня.
ЕП требует, чтобы иранские власти немедленно и без каких-либо условий прекратили насилие в отношении мирных протестующих, остановили исполнения смертных приговоров и прекратили убийства и репрессии против населения. Депутаты выражают полную солидарность с иранским народом и его легитимным протестным движением, осуждая широко распространенное, преднамеренное и несоразмерное применение силы со стороны сил безопасности.
В резолюции отмечено, что убийство тысяч протестующих знаменует «ужасающий переход» в политике подавления Ирана от сдерживания к стратегическому уничтожению. Депутаты требуют немедленно и безусловно освободить всех задержанных протестующих, правозащитников и журналистов.
ЕП призывает Совет Европейского союза (ЕС) полностью включить Корпус стражей исламской революции, включая силы «Басидж» и «Кудс», в список террористических организаций, а также расширить и строго применять ограничительные меры ЕС, включая замораживание активов и визовые запреты. Депутаты приветствуют недавние санкции США и призывают ЕС принять меры против всех должностных лиц и подразделений, ответственных за репрессии.
В резолюции осуждаются попытки режима подвергать протесты цензуре, перекрывая доступ к интернету, и ЕС и его государства-члены призываются увеличить техническую и финансовую поддержку, чтобы обеспечить иранскому гражданскому обществу, журналистам и правозащитникам безопасный цифровой доступ и инструменты обхода цензуры.
ЕП подчеркивает десятилетиями реализуемую иранским режимом модель систематических репрессий и вновь призывает Иран предоставить немедленный и беспрепятственный доступ уполномоченной ООН миссии по сбору фактов, чтобы проверить сообщения об убийствах, пытках, изнасилованиях и насильственных исчезновениях.
Депутаты призывают усилить дипломатическое взаимодействие и увеличить присутствие ЕС, чтобы обеспечить защиту, гуманитарную помощь и поддержку лицам, находящимся под угрозой. В резолюции отмечено, что Иран остается крупнейшей угрозой безопасности и стабильности более широкого региона и самым существенным препятствием миру.
ЕП указывает, что любая нормализация отношений с Ираном возможна только после безусловного освобождения политзаключенных и реального прогресса в области демократии и верховенства права. Депутаты приветствуют решение председателя ЕП Роберты Метсолы запретить представителям иранского режима посещать помещения ЕП и призывают государства-члены последовать этому примеру. Резолюция была принята 562 голосами «за», девятью «против», 57 депутатов воздержались.
Как уже сообщалось, официальные иранские СМИ в среду заявили, что с декабря, на фоне продолжающихся в стране протестов, были убиты 3117 человек.
Государственное телевидение сослалось на заявление иранского фонда ветеранов и мучеников, в котором говорится, что 2427 из убитых считаются «мучениками» в соответствии с исламом, и назвало их «невинными» жертвами. В число этих «мучеников» включены также члены сил безопасности.
В заявлении также говорится, что «многие из мучеников были случайными прохожими», которых застрелили во время протестов. Там также утверждается, что «некоторые были протестующими, которых застрелили организованные террористические элементы в толпе».
Иранские клерикальные власти осудили волну протестов, назвав ее «террористическим» инцидентом и охарактеризовав как спровоцированные США насильственные «беспорядки». Однако правозащитные организации заявили, что тысячи протестующих, требовавших перемен, были убиты, когда силы безопасности открыли по ним огонь.
Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация Iran Human Rights (IHR) проверила 3428 случаев гибели протестующих, убитых силами безопасности. При этом IHR предупредила, что это может быть лишь меньшая часть всех случаев, поскольку по некоторым оценкам «могли быть убиты от 5000 до 20 000 протестующих».
Базирующееся в США агентство Human Rights Activists News Agency во вторник сообщило, что с начала протестов в декабре подтверждено 4519 смертей, а еще более 9000 случаев проверяются. Среди погибших — 4251 демонстрант и 197 представителей сил безопасности.
Все организации, ведущие мониторинг числа жертв, признали, что установление точного количества серьезно затрудняет отключение интернета, которое длится более 300 часов.