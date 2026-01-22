Иранская журналистка: число убитых в Иране намного больше, чем говорят в СМИ

Мы всё это уже проходили. Сейчас они действуют шаг за шагом. Врываются в больницы и добивают раненых — это еще одна форма массовых казней. Мир совершенно справедливо был потрясен делом Эрфана Солтани. О его казни было объявлено, затем она была отложена. Но отсрочка не означает безопасность. Некоторые мои источники внутри страны утверждают, что он умер в тюрьме. Это, кстати, еще одна форма пыток. Мы не знаем реального положения дел. Мы только видим, что режим использует жизнь Эрфана Соолтани как рычаг давления, как предупреждение для миллионов других. Но жив ли Эрфан Солтани, мы не знаем. И он не один такой — многие участники протестов приговорены к смертной казни, но информация о них скрывается режимом. Этих людей не знают в мире, их имена намеренно стерты, чтобы казни могли происходить в тишине.