Рига планирует вложить 2 млн евро в рекламу: город хочет привлечь больше туристов

На поддержку могут претендовать, например, Международный фестиваль балета, Рижский оперный фестиваль, а также музыкально-культурный фестиваль Positivus, ежегодно привлекающий тысячи туристов. Организатор фестиваля Гиртс Майорс сообщил, что и в этом году планирует подаваться на софинансирование. Он отметил, что ранее критика часто касалась того, что дума поддерживает отдельные мероприятия точечно, а другим организаторам казалось, что их не оценивают на равных. Теперь, по его словам, формируется единая и прозрачная система, чтобы у всех были сопоставимые возможности.