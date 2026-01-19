Рига планирует вложить 2 млн евро в рекламу: город хочет привлечь больше туристов
Рига в этом году делает ставку на продвижение и календарь событий: город планирует увеличить расходы на маркетинг и рекламу на 2 млн евро и одновременно запустить новую систему муниципального софинансирования культурных и развлекательных мероприятий. В самоуправлении рассчитывают, что это поможет привлечь больше гостей и удержать туристический поток даже без крупных международных чемпионатов, которые в предыдущие годы приносили столице десятки тысяч посетителей.
План: плюс 100 тысяч туристов и реклама в новых странах
Рига рассчитывает принять примерно на 100 тысяч туристов больше, чем в прошлом году — всего около 1,2 млн гостей. Речь идет о числе ночевок в рижских гостиницах, однако будут и туристы, которые остановятся в апартаментах, а также пассажиры круизных судов, поэтому реальное число посетителей может быть еще выше, считает Рижское агентство инвестиций и туризма, сообщает LSM.lv.
Если депутаты поддержат, бюджет учреждения в этом году заметно вырастет и превысит 6 млн евро, при этом более половины суммы планируется направить на маркетинг и рекламу. В целом эти расходы будут примерно вдвое выше, чем те, которые государство выделяет на аналогичные цели.
По словам директора агентства Фредиса Быкова, приоритетными рынками остаются страны Балтии, Скандинавии, Германия, Великобритания и Польша, но видна и новая тенденция: растет интерес к Северной Европе со стороны Южной Европы — Италии, Испании и Португалии. Это, как отметил Быков, связано с климатическими изменениями: лето в Латвии становится более комфортным, чем в Италии или Испании. Поэтому Рига хочет проактивно начать рекламироваться и в Южной Европе, приглашая туристов в столицу.
Конкурсы на софинансирование и ставка на календарь событий
Агентство планирует направить 800 тысяч евро организаторам современного искусства, театра, музыки, кино и других культурных и развлекательных мероприятий. В отдельных случаях поддержка может достигать до 300 тысяч евро — при условии участия в конкурсе и соответствия требованиям.
Быков пояснил, что поддержка ориентирована прежде всего на регулярные мероприятия, которые город хотел бы видеть каждый год, а не на разовые события вроде Eurobasket 2025. Цель — сформировать понятный календарь событий. В идеале, отметил он, в столице должен ежегодно проходить международный по масштабу проект, который город организует совместно с частным сектором.
На поддержку могут претендовать, например, Международный фестиваль балета, Рижский оперный фестиваль, а также музыкально-культурный фестиваль Positivus, ежегодно привлекающий тысячи туристов. Организатор фестиваля Гиртс Майорс сообщил, что и в этом году планирует подаваться на софинансирование. Он отметил, что ранее критика часто касалась того, что дума поддерживает отдельные мероприятия точечно, а другим организаторам казалось, что их не оценивают на равных. Теперь, по его словам, формируется единая и прозрачная система, чтобы у всех были сопоставимые возможности.
Отдельный акцент — 825-летие Риги
На 825-летие Риги предусмотрен отдельный бюджет: только на рекламу планируется выделить 200 тысяч евро. На этой неделе в Риге стартует чемпионат Европы по мини-футболу, а в течение года ожидаются и другие спортивные события.
Вице-мэр Вилнис Кирсис, курирующий культуру, образование и спорт, подчеркнул, что город старается насыщать культурную и спортивную жизнь событиями и выделять на это финансирование. По его словам, в 2024 году Рижские праздники посетили 125 тысяч человек, а в 2025 году — уже 206 тысяч. Мероприятие Staro Rīga, по оценке самоуправления, в прошлом году собрало около 300 тысяч посетителей.
Турбизнес: важно заранее знать планы и развивать деловой туризм
Чтобы привлекать гостей, туристической отрасли важно как можно раньше знать о крупных ежегодных событиях, отметил руководитель Ассоциации туристических агентств и туроператоров Латвии Эрик Лингеберзиньш, который положительно оценил планы Риги на этот год. Он выразил надежду, что в общем наборе инициатив будут и меры, ориентированные на привлечение деловых туристов. По его словам, это направление приносит наибольшие доходы, потому что у таких гостей выше расходы и дольше срок пребывания.
Отдельно отмечается, что этим летом в Ригу, вероятно, приедет много туристов и на концерт американского рэпера Pitbull, который называют одним из крупнейших концертов такого масштаба в Балтии в этом году.