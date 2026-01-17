По важнейшему показателю в области туризма Латвия оказалась на третьем месте в ЕС

В большинстве стран Европейского союза туристические показатели продолжают расти. По сравнению с 2024 годом в 2025 году число ночевок в туристических местах размещения увеличилось почти во всех странах ЕС. Наибольший рост зафиксирован на Мальте (+10%), в Польше (+7%) и в Латвии (+6%). Небольшое снижение отмечено в Румынии (-1%) и Ирландии (-2%).