По важнейшему показателю в области туризма Латвия оказалась на третьем месте в ЕС
В 2025 году число ночевок, проведенных в местах размещения туристов в Европейском союзе, достигло 3,08 миллиарда, что на 61,5 миллиона, или на 2%, больше, чем годом ранее. У Латвии в этом плане - очень хорошие показатели.
Как сообщает Eurostat, рост количества ночевок был в основном обусловлен увеличением числа ночей, проведенных иностранными гостями (+46,1 миллиона), тогда как число ночей, проведенных внутренними туристами, росло более медленными темпами (+15,4 миллиона). В целом распределение туристических ночевок в ЕС оказалось достаточно сбалансированным: 49% пришлось на иностранных гостей и 51% — на внутренних.
С точки зрения типов размещения, наибольшее число ночевок пришлось на гостиницы и аналогичные объекты — 1,9 миллиарда ночей, или 63% от общего объема. Далее следуют дома отдыха и другие объекты краткосрочного размещения — 743 миллиона ночей, или 24%, а кемпинги — 413 миллионов ночей, или 13%.
В большинстве стран Европейского союза туристические показатели продолжают расти. По сравнению с 2024 годом в 2025 году число ночевок в туристических местах размещения увеличилось почти во всех странах ЕС. Наибольший рост зафиксирован на Мальте (+10%), в Польше (+7%) и в Латвии (+6%). Небольшое снижение отмечено в Румынии (-1%) и Ирландии (-2%).