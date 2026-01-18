В пострадавшем от пожара дома в Крусткалны отключили газ, воду, тепло и электричество: здание непригодно для жилья
Строительное управление Кекавского края приняло решение запретить эксплуатацию всего здания в поселке Крусткалны, пострадавшего от пожара.
Решение было принято на основании результатов проверки здания, проведенной строительным управлением. Было установлено, что здание на улице Яунлазду, 5, имеет значительные повреждения, которые влияют на его безопасность.
В ходе осмотра было установлено, что в результате пожара пострадали несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, а в результате тушения пожара часть здания пострадала от воды. Подача газа, воды, тепла и электричества в здание полностью прекращена.
Управляющим жилым комплексом Jaunlazdu mājas является SIA Fortium.lv.
Самоуправление поддерживает прямой контакт с пострадавшими семьями и продолжает оказывать им необходимую поддержку, включая жилье и социальную помощь.
Fortium.lv разместил всех жильцов пострадавшего от пожара здания в других квартирах. Некоторым из них были предложены свободные квартиры в жилом комплексе Jaunlazdu mājas, а другим - квартиры в других проектах, управляемых Fortium.lv, например, в Panorama Plaza.
На вопрос, застраховано ли пострадавшее здание, Fortium.lv ответил утвердительно. Управляющий недвижимостью также сообщил, что во всех квартирах были установлены детекторы дыма.
Fortium.lv не стал комментировать вопрос о восстановлении здания, заявив, что это будет решено после проведения расследования.
Уже сообщалось, что в пятницу утром в поселке Крусткалны в результате пожара в жилом доме погибли двое детей.
Последствия пожара в Кекавском крае (16.01.26)
