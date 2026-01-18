В пострадавшем от пожара дома в Крусткалны отключили газ, воду, тепло и электричество: здание непригодно для жилья

В ходе осмотра было установлено, что в результате пожара пострадали несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, а в результате тушения пожара часть здания пострадала от воды. Подача газа, воды, тепла и электричества в здание полностью прекращена.