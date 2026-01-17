Причины трагедии в Крусткалны еще выясняют: полиция ждет заключений экспертов

Уже сообщалось, что в пятницу утром в поселке Крусткалны Кекавской волости в результате пожара погибли двое детей. Вчера телеканал TV3 сообщил, что женщина, которая, предположительно, является матерью погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в трагедии, находится в Детской больнице.