Госполиция начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.
Аварии и происшествия
Сегодня 17:10
Причины трагедии в Крусткалны еще выясняют: полиция ждет заключений экспертов
Государственная полиция пока не называет причин пожара в жилом доме в Крусткалны, где погибли двое детей.
Государственная полиция пока не выдвигает конкретных версий о причинах пожара в жилом доме в поселке Крусткалны, и больше ясности появится только после получения экспертных заключений.
В настоящее время полиция не может назвать примерные сроки завершения экспертиз.
Уже сообщалось, что в пятницу утром в поселке Крусткалны Кекавской волости в результате пожара погибли двое детей. Вчера телеканал TV3 сообщил, что женщина, которая, предположительно, является матерью погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в трагедии, находится в Детской больнице.
