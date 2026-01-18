ВИДЕО: депутат признался с трибуны Сейма в том, что поддерживал Латвийское радио на русском языке

Он подчеркнул, что именно с этой аудиторией государству необходимо постоянно разговаривать и разъяснять ключевые вопросы. «С этими людьми нужно говорить, им нужно объяснять то, что важно для государства — вопросы безопасности, образования и другие политические процессы», — отметил Вилюмс. По его мнению, отказ от такого диалога создает опасный вакуум, который быстро заполняют внешние источники влияния.