ВИДЕО: депутат признался с трибуны Сейма в том, что поддерживал Латвийское радио на русском языке
Закрытие Латвийского радио 4 вызвало споры даже в Сейме: несмотря на официальное одобрение решения, из уст латышских депутатов звучат и признания, что русскоязычное общественное радио было важным инструментом диалога и безопасности.
31 декабря прошлого года истек срок лицензии на вещание «Latvijas Radio 4 — Домская площадь» (LR4), и с 2026 года радиопрограмма прекратила работу. Решение было принято в рамках стратегических изменений LSM, предусматривающих трансформацию русскоязычного контента в общественных СМИ.
Большинство депутатов Сейма поддержали этот шаг, заявляя, что общественного радиовещания на русском языке в Латвии быть не должно. Однако нашлись и политики, которые считают это решение ошибочным и даже опасным с точки зрения государственной коммуникации.
Один из них — депутат фракции «Объединенный список» Юрис Вилюмс. Недавно, выступая с трибуны Сейма, он открыто признался, что лично поддерживал работу Латвийского радио 4 и считал его важным инструментом общения с частью общества.
«Мы говорили о Латвийском радио 4, работу которого на русском языке я лично поддерживал», — заявил Вилюмс. По его словам, эта радиостанция выполняла важную функцию — позволяла государству обращаться к гражданам Латвии, для которых родным языком является русский.
«На мой взгляд, это был инструмент, чтобы обращаться в Латвии к гражданам Латвии, для которых родной язык — русский, и которые по разным причинам, в том числе в результате гибридных операций Кремля, до сих пор используют русский язык в повседневном общении», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что именно с этой аудиторией государству необходимо постоянно разговаривать и разъяснять ключевые вопросы. «С этими людьми нужно говорить, им нужно объяснять то, что важно для государства — вопросы безопасности, образования и другие политические процессы», — отметил Вилюмс. По его мнению, отказ от такого диалога создает опасный вакуум, который быстро заполняют внешние источники влияния.
«Если мы с ними не говорим, тогда с ними говорят только кремлевские каналы», — предупредил депутат.
Ранее сообщалось, что на портале manabalss.lv уже собрано почти 5000 подписей за восстановление работы закрытого 1 января Latvijas Radio 4. Авторы инициативы считают, что прекращение линейного эфира ограничивает доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии.