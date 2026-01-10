Набережную на Мукусалас открыли после реконструкции, но часть проблем оставили "на потом"

Объединение адресует проекту положительные слова, но одновременно указывает на недостатки: например, по техническим причинам деревья не удалось высадить на большом участке. «Узкая велодорожка вдоль проезжей части или пешеходные решения не рассматривались в рамках улицы Мукусалас в целом, без взгляда на более широкий контекст. Создается новое место, где людям можно собираться и перемещаться вдоль набережной, но не очень продумано, как удобнее туда попасть, например, и от нового моста Килевейна, в который два года назад вложили огромные средства, но не обеспечили дополнительную удобную доступность. И велосипедистам, и пешеходам придется дважды пересекать регулируемый перекресток», — сказал член правления организации Брунис Кибилдс.