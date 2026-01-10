Набережную на Мукусалас открыли после реконструкции, но часть проблем оставили "на потом"
После двухлетней реконструкции в Пардаугаве открыли обновленную набережную-променад вдоль улицы Мукусалас, но часть решений осталась незавершенной.
Несмотря на ледяной ветер, в пятницу на новой набережной вдоль Мукусалас собрались ответственные за проект и заинтересованные жители. Береговая линия укреплена и освещена. Обновлено покрытие, построена велодорожка, установлены скамейки, детские площадки, качели и туалеты. Со стороны улицы Мукусалас отремонтирован пешеходный тоннель, он стал светлее и более удобным для доступа жителей, сообщает LSM.lv.
Открытие променада на Мукусалас (09.01.26)
9 января в Риге состоялось торжественное открытие променада улицы Мукусалас.
Самым значимым и технически сложным этапом проекта стала перестройка укреплений набережной Даугавы, построенных в 1961 году, поскольку работы нужно было выполнять и на суше, и в водной части. Также в ходе реконструкции построили новый двусторонний велопуть, установили несколько элементов средового дизайна и отдыха.
«Самых больших выгод две: набережную нужно было укреплять, иначе пришлось бы ограничивать движение грузового транспорта. Кроме того, при строительстве Латвийской национальной библиотеки было дано обещание, что здесь будет построена набережная», — сказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.
В тоннеле на улице Мукусалас под Каменным мостом с одной стороны расширен тротуар. В рамках проекта также восстановлены исторические ограждения набережной Даугавы, из которых убрали советскую символику. Высажено около 70 деревьев, почти тысяча различных кустарников и много цветов.
Обновленный променад на Мукусалас
Завершились длившиеся два года строительные работы на набережной-променаде улицы Мукусалас, превратившие 2,3-километровый участок набережной в современное, благоустроенное городское пространство и ...
«Проект был довольно сложным. Как упоминали представители строителей, эти сооружения, которые возводились в водной части, были главным источником различных вызовов. Второй блок — то, что часть этих сооружений по сути является новыми элементами в городе. Ранее в городе не строили понтоны такого масштаба. У нас также не было такой большой платформы и смотровых площадок», — отметил руководитель Управления развития общественной инфраструктуры Рижской думы Мартиньш Слимбахс.
Рижское самоуправление охарактеризовало проект как довольно сложный: наибольшие трудности вызвали работы в воде при создании лодочных причалов. В социальных сетях жители ставили под сомнение необходимость такого проекта и указывали на недоделки: со стороны AB-дамбы прямо над водой обрушилась штукатурка укрепления. В самоуправлении сказали, что ремонт этой части проектом не был предусмотрен, но, увидев недостатки, пообещали их устранить.
Объединение Pilsēta cilvēkiem также интересовалось, будут ли обновлять другую сторону улицы Мукусалас — пешеходные тротуары. В самоуправлении ответили утвердительно: начали готовить документацию закупки, чтобы обновить тротуары и на противоположной стороне улицы Мукусалас.
Объединение адресует проекту положительные слова, но одновременно указывает на недостатки: например, по техническим причинам деревья не удалось высадить на большом участке. «Узкая велодорожка вдоль проезжей части или пешеходные решения не рассматривались в рамках улицы Мукусалас в целом, без взгляда на более широкий контекст. Создается новое место, где людям можно собираться и перемещаться вдоль набережной, но не очень продумано, как удобнее туда попасть, например, и от нового моста Килевейна, в который два года назад вложили огромные средства, но не обеспечили дополнительную удобную доступность. И велосипедистам, и пешеходам придется дважды пересекать регулируемый перекресток», — сказал член правления организации Брунис Кибилдс.
Строительство променада Мукусалас (30.10.24)
С момента начала реконструкции набережной Мукусалас прошло 11 месяцев, и часть территории уже претерпела значительные изменения и обрела новый облик. ...
Одновременно по техническим причинам под Каменным мостом не построили изначально запланированный пешеходно-велосипедный мост шириной 2,5 метра, который должен был тянуться параллельно Даугаве, соединяя обе стороны променада. Коррективы внесло и неудачное строительство железнодорожного проекта Rail Baltica.
Пока не все обновленные места доступны жителям. Сейчас ограждением закрыта большая смотровая платформа, созданная на воде напротив Латвийской национальной библиотеки. В холодное время она становится скользкой, ее нужно обработать, но сделать это можно только в теплую погоду. Платформа станет доступна жителям летом. Это будет многоуровневая ступенчатая железобетонная платформа с встроенным в ступени дизайнерским освещением и местами для сидения, а также с возможностью кратковременной швартовки катеров и лодок.
«На завершающей фазе проекта было выявлено, что этому элементу променада требуется дополнительное покрытие. Соответственно нужно обработать бетонную поверхность, потому что было установлено: в зимний сезон она становится немного скользкой. Чтобы устроить это покрытие, нужны определенные погодные условия. Нужно дождаться весны-лета, и тогда планируется, что в начале лета, как только установится подходящая температура, покрытие нанесут. И сразу после этого променад будет открыт», — пояснил Слимбахс.
Рижская дума призывает жителей подавать идеи, какое название дать обновленному променаду. «Здесь можно было бы организовывать конкурсы чтения, променад также соединяет с “хипстерской” Луцавсалой, поэтому этому месту нужно название, которое его характеризует», — сказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Во время строительства подрядчики пока отказались от идеи сделать пешеходный мост под Каменным мостом. Его планируют реализовать вместе с реконструкцией Каменного моста.