Парижский суд наказал 10 человек за травлю первой леди Брижит Макрон

Подсудимым от 41 до 65 лет, среди них — местный чиновник, учитель и компьютерный специалист. Особое внимание привлекла 51-летняя Дельфин Жегусс, известная в интернете как Амандин Руа. Она позиционирует себя как медиум и писательница. Руа сыграла главную роль в распространении слухов после того, как в 2021 году разместила четырёхчасовое видео на своём YouTube-канале. За это она получила 6 месяцев тюрьмы.