Парижский суд наказал 10 человек за травлю первой леди Брижит Макрон
Парижский суд признал виновными десять человек, включая гадалку и учителя, в кибертравле Брижит Макрон. Они распространяли ложь о ее поле и сексуальности. Приговор стал примером в борьбе с онлайн-травлей, собщает BBC.
Приговор парижского суда стал важным прецедентом в борьбе с онлайн-травлей во Франции. Решение демонстрирует, что французская юстиция готова серьезно наказывать за кибербуллинг, особенно когда он направлен против публичных фигур и их семей.
Подсудимые обвинялись в публикации ложных заявлений о том, что супруга президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, а также в сравнении их 24-летней разницы в возрасте с педофилией. Некоторые из этих постов просмотрели десятки тысяч раз. Дело является продолжением многолетних конспирологических теорий, ложно утверждающих, что Брижит Макрон родилась под именем Жан-Мишель Троньё, которое на самом деле является именем её брата.
Подсудимым от 41 до 65 лет, среди них — местный чиновник, учитель и компьютерный специалист. Особое внимание привлекла 51-летняя Дельфин Жегусс, известная в интернете как Амандин Руа. Она позиционирует себя как медиум и писательница. Руа сыграла главную роль в распространении слухов после того, как в 2021 году разместила четырёхчасовое видео на своём YouTube-канале. За это она получила 6 месяцев тюрьмы.
Ещё один фигурант — 41-летний Орельен Пуарсон-Атлан, известный в социальных сетях как Зоэ Саган. Его аккаунт в X был заблокирован в 2024 году после того, как его имя фигурировало в нескольких судебных расследованиях.
Приговоры и наказания
Суд приговорил всех подсудимых к наказаниям от обязательного прохождения тренинга по осведомлённости о кибербуллинге до восьми месяцев условного тюремного заключения. Все десять обвиняемых также должны будут пройти курсы о киберпреследовании и его предотвращении. Большинству из них на шесть месяцев запрещён доступ к социальным сетям, где они публиковали свои посты.
Суд отметил особую злонамеренность действий подсудимых. Судьи указали на «особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, содержащие ложные утверждения о предполагаемой трансгендерной идентичности и педофильной криминальности, направленные против Брижит Макрон.
Некоторые обвиняемые утверждали, что их комментарии были шутками или сатирой, но суд отверг эту защиту.
Дело в США
Решение французского суда стало своеобразным прологом к более масштабному судебному разбирательству в США. Супруги Макрон также подали иск о против американского инфлюенсера Кэндис Оуэнс, которая регулярно повторяла эти заявления в своём подкасте и в социальных сетях, а в марте 2024 года заявила, что готова поставить на кон «всю свою профессиональную репутацию» за утверждение, что Брижит Макрон «на самом деле является мужчиной».
В судебном иске супругов Макрон утверждается, что Оуэнс проигнорировала все достоверные доказательства, опровергающие её утверждения, и предпочла дать платформу известным конспирологам и уличённым клеветникам.