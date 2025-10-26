Брижит Макрон сообщила, что на государственном налоговом сайте она была указана как мужчина
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон рассказала, что на официальном налоговом сайте Франции её имя было изменено на «Жан-Мишель».
Эта информация всплыла всего за несколько дней до начала судебного процесса, в рамках которого восемь мужчин и две женщины обвиняются в киберпреступлениях и сексистских нападках, направленных против Брижит Макрон. Подсудимые предстанут перед Парижским судом в понедельник — их обвиняют в распространении ложных утверждений о том, что первая леди якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.
Документальный фильм телеканала BFMTV исследует, как эти теории распространились и какой личной ценой всё это обошлось первой леди Франции. В фильме говорится, что инцидент произошёл в сентябре 2024 года, когда Брижит Макрон вошла в свой профиль на французском налоговом портале.
«Это раздел, предназначенный для идентификации личности — его невозможно изменить самостоятельно. Вмешательство извне там быть не может», — объяснил руководитель её канцелярии Тристан Броме, назвав произошедшее «открытием, которое вызвало панику в Елисейском дворце».
Первая леди немедленно подала жалобу, и в Елисейском дворце к этому отнеслись чрезвычайно серьёзно. По данным СМИ, следователи уже установили личности двух человек, которые, возможно, причастны к несанкционированному изменению данных.
Этот инцидент стал новым этапом в череде многолетних слухов и теорий заговора, которые преследуют Брижит Макрон. Ранее она уже подала иск против американки Кэндис Оуэнс, которая распространяла в соцсетях утверждения о том, что Брижит Макрон — мужчина.