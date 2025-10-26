Брижит Макрон сообщила, что на государственном налоговом сайте она была указана как мужчина

Эта информация всплыла всего за несколько дней до начала судебного процесса, в рамках которого восемь мужчин и две женщины обвиняются в киберпреступлениях и сексистских нападках, направленных против Брижит Макрон. Подсудимые предстанут перед Парижским судом в понедельник — их обвиняют в распространении ложных утверждений о том, что первая леди якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.